Gürcan Bilgiç: Tam karakter!

SABAH Gazetesi Yazarı Gürcan Bilgiç bugünkü yazısında, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. SABAH'ın usta kalemi Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını analiz etti. İşte Gürcan Bilgiç'in yazısı... Sezonun tamamının bütün problemlerinin tek maça sığdığını da gördük. Oyuncu kalitesi olmadığı gibi, oyun kalitesinden de yoksun olan Fenerbahçe'nin, 'sarsak' diye en hafifinden niteleyeceğimiz oyuncu grubu, 'kazanmamak' için ellerinden geleni yaptılar. Kendini attıran Sadık'ın, dakikalar önce kalecisine oynadığı pası, Harun'un Trabzonspor için asist yapma girişimi de vardı. Ersun Yanal maç öncesinde rakibin analizini soran arkadaşımıza, 'Bu maçın taktiği yok' gibi yine beylik cümlesini söyledi. Sürekli tribünlere pas atan bir teknik adam olarak, 'Daha iyi yaparım' iddiasını da göz boyamak için kullanıyor galiba. Ünal Karaman ise takımını yüzde yüz konsantrasyon ile kurgulayıp, maça ne kadar çok çalıştığını gösterdi. Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme'yi bek gibi kullandı. Geride kalabalık kaldı, öne ise ayağa paslarla kalabalık gitti. 16'da golü bulduktan sonra da topu rakibe bırakıp, mücadele bölümüne geçti.