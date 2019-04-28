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: Tam karakter!

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 28.04.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 28.04.2019 10:25
Gürcan Bilgiç: Tam karakter!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

Gürcan Bilgiç: Tam karakter!

SABAH'ın usta kalemi , - maçını analiz etti. İşte Gürcan Bilgiç'in yazısı...

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Gürcan Bilgiç: Tam karakter!

Sezonun tamamının bütün problemlerinin tek maça sığdığını da gördük. Oyuncu kalitesi olmadığı gibi, oyun kalitesinden de yoksun olan 'nin, "sarsak" diye en hafifinden niteleyeceğimiz oyuncu grubu, "kazanmamak" için ellerinden geleni yaptılar.

Gürcan Bilgiç: Tam karakter!

Kendini attıran Sadık'ın, dakikalar önce kalecisine oynadığı pası, Harun'un Trabzonspor için asist yapma girişimi de vardı.

Gürcan Bilgiç: Tam karakter!

Ersun Yanal maç öncesinde rakibin analizini soran arkadaşımıza, "Bu maçın taktiği yok" gibi yine beylik cümlesini söyledi. Sürekli tribünlere pas atan bir teknik adam olarak, "Daha iyi yaparım" iddiasını da göz boyamak için kullanıyor galiba.

Gürcan Bilgiç: Tam karakter!

Ünal Karaman ise takımını yüzde yüz konsantrasyon ile kurgulayıp, maça ne kadar çok çalıştığını gösterdi. Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme'yi bek gibi kullandı. Geride kalabalık kaldı, öne ise ayağa paslarla kalabalık gitti.

Gürcan Bilgiç: Tam karakter!

16'da golü bulduktan sonra da topu rakibe bırakıp, mücadele bölümüne geçti.

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