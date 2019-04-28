Gürcan Bilgiç: Tam karakter!

Ünal Karaman ise takımını yüzde yüz konsantrasyon ile kurgulayıp, maça ne kadar çok çalıştığını gösterdi. Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme'yi bek gibi kullandı. Geride kalabalık kaldı, öne ise ayağa paslarla kalabalık gitti.