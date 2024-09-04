Hakem helallik istedi, o takım küme düştü! İrfan Buz Sabah Spor’da Süper Lig’i değerlendirdi

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho'nun getirilmesiyle ilgili olarak da konuşan 57 yaşındaki teknik adam iletişim ve liderlik becerilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

BAŞARI İÇİN SABIR GEREKLİ

İrfan Buz aynı zamanda Jose Mourinho'nun futbol kariyeri ve Türkiye'deki teknik direktörlük durumu üzerine yaptığı değerlendirmelerde başarılı bir sistemin gelişimi için sabrın önemine dikkat çekti.