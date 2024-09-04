Giriş Tarihi: 04.09.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
12:06
Hakem helallik istedi, o takım küme düştü! İrfan Buz Sabah Spor'da Süper Lig'i değerlendirdi
İrfan Buz, Sabah Spor Youtube kanalında Tuba Fıçıcı'nın sorularını yanıtladı. Süper Lig'deki takımları ve oyuncuları değerlendirirken, hakem hataları ve futbolun kalitesine dikkat çekti. Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesiyle ligdeki rekabetin arttığını belirten Buz, Anadolu takımlarının bu sezon şampiyonluk yarışında önemli rol oynayacağını vurguladı.