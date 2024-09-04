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Haberler Galeri Hakem helallik istedi, o takım küme düştü! İrfan Buz Sabah Spor'da Süper Lig'i değerlendirdi
Giriş Tarihi: 04.09.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 12:06

Hakem helallik istedi, o takım küme düştü! İrfan Buz Sabah Spor'da Süper Lig'i değerlendirdi

İrfan Buz, Sabah Spor Youtube kanalında Tuba Fıçıcı'nın sorularını yanıtladı. Süper Lig'deki takımları ve oyuncuları değerlendirirken, hakem hataları ve futbolun kalitesine dikkat çekti. Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesiyle ligdeki rekabetin arttığını belirten Buz, Anadolu takımlarının bu sezon şampiyonluk yarışında önemli rol oynayacağını vurguladı.

Hakem helallik istedi, o takım küme düştü! İrfan Buz Sabah Spor’da Süper Lig’i değerlendirdi

Sabah Spor Youtube kanalının bu haftaki konuğu İrfan Buz oldu. Türk milli takımında oynayan birçok futbolcunun gelişimine katkı sağlayan (Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Enes Ünal…) tecrübeli teknik adam daha önce Bursaspor'da Chirstoph Daum'un yardımcılığını yapmış, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Kasımpaşa, Giresun ve son olarak Şanlıurfa'da teknik direktörlük görevini üstlenmiştir.

Hakem helallik istedi, o takım küme düştü! İrfan Buz Sabah Spor’da Süper Lig’i değerlendirdi

Kariyeri boyunca birçok farklı kulüpte görev alan teknik direktör İrfan Buz Süper Lig'in yeni sezonu hakkında çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Hakem helallik istedi, o takım küme düştü! İrfan Buz Sabah Spor’da Süper Lig’i değerlendirdi

MOURİNHO KALİTEYİ ARTTIRDI

Mourinho'nun Süper Lig'e katılması, ligde kaliteyi arttırdığını ifade eden İrfan Buz;

"Anadolu takımlarının bu sezonki performansı, şampiyonluk yarışında kritik bir rol oynayabilir. Bu takımların deplasmanda alacakları galibiyetler, ligin seyrini belirleyecektir." İfadeleriyle de dikkat çekti.

Hakem helallik istedi, o takım küme düştü! İrfan Buz Sabah Spor’da Süper Lig’i değerlendirdi

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho'nun getirilmesiyle ilgili olarak da konuşan 57 yaşındaki teknik adam iletişim ve liderlik becerilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

BAŞARI İÇİN SABIR GEREKLİ

İrfan Buz aynı zamanda Jose Mourinho'nun futbol kariyeri ve Türkiye'deki teknik direktörlük durumu üzerine yaptığı değerlendirmelerde başarılı bir sistemin gelişimi için sabrın önemine dikkat çekti.

Hakem helallik istedi, o takım küme düştü! İrfan Buz Sabah Spor’da Süper Lig’i değerlendirdi

"Türkiye'de teknik direktör değişikliklerinin sık olması, bu sabır eksikliğinin bir göstergesi olarak görülüyor." Dedi.

Uzunca bir süre Almanya'da yaşayan İrfan Buz; Almanya'da teknik direktör değişikliklerinin daha az olduğunu ifade ederken Mourinho'nun büyük bir isim olmasından kaynaklı olarak taraftarlarda yüksek beklentilerin oluştuğunu ancak bu beklentilerin karşılanması için zaman ve sabır gerektiğini vurguladı.

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