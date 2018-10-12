Hıncal Uluç: Arda Turan'a acil bir doktor lazım

Vücudunda olsa, operatörler çeker alır. Ama bu genç adamı kemiren cihaz ruhunda. Onun için "Ruh doktoru" şart!. Yani sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en gözde sporcularından biriyken, Barcelona gibi bir takıma kadar yükselmişken, böyle hataları arka arkaya nasıl yapar bir adam?.