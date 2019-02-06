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: Bir Galatasaraylı olarak utandım

SABAH Spor yazarı ve futbol yorumcusu , A Spor'da yayınlanan 90+ programında 'a dair dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte Hıncal Uluç'un sözlerinden öne çıkanlar...

Giriş Tarihi: 06.02.2019 12:58 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 13:04
Hıncal Uluç: Bir Galatasaraylı olarak utandım

SABAH Spor yazarı ve futbol yorumcusu , A Spor'da yayınlanan 90 programında 'a dair dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte Hıncal Uluç'un sözlerinden öne çıkanlar...

Hıncal Uluç: Bir Galatasaraylı olarak utandım

Şampiyonluktan evvel, konuşulması gereken başka şeyler var. 'ın birçok şampiyonluğu var zaten. Hayatta her şey şampiyonluk değil. Futbol bir seyir sporu arkadaşlar.

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Hıncal Uluç: Bir Galatasaraylı olarak utandım

400 milyon dolar neden veriyor yayıncı kuruluş? Herkes seyretsin diye. Yarın 400 lira veren çıkmaz, o zaman görürüz futbol oynanıyor mu, tribünler doluyor mu.

Hıncal Uluç: Bir Galatasaraylı olarak utandım

fevkalade yanlış bir yolda. Yedeklerine varıncaya kadar bir yabancı takım sahaya çıkarken bir Galatasaraylı olarak utandım. İftihar eder gibi gazetelerde duruyordu. İsyan eden bir tane Galatasaraylı yok.

Hıncal Uluç: Bir Galatasaraylı olarak utandım

2000 yılında , Kopenhag'da UEFA Kupası'nı kazandı. Oraya gelene kadar dandik takımları geçmedi. Avrupa'nın en önemli liglerinden ikişer takımı devirdi.

Hıncal Uluç: Bir Galatasaraylı olarak utandım

Hak edilmiş bir şampiyonluğun ifadesidir bu. O takımda sahaya çıkan ilk 11'de 7 tane Türk futbolcusu vardı, 7 tane Galatasaraylı vardı.

Hıncal Uluç: Bir Galatasaraylı olarak utandım

Kupayı kaldıran Bülent, 17 yaşında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynadı. Bu 'ı yaratan Fatih Terim'dir.

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