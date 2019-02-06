Hıncal Uluç: Bir Galatasaraylı olarak utandım

SABAH Spor yazarı ve futbol yorumcusu Hıncal Uluç, A Spor'da yayınlanan 90+ programında Galatasaray'a dair dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte Hıncal Uluç'un sözlerinden öne çıkanlar... SABAH Spor yazarı ve futbol yorumcusu Hıncal Uluç, A Spor'da yayınlanan 90 programında Galatasaray'a dair dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte Hıncal Uluç'un sözlerinden öne çıkanlar... Şampiyonluktan evvel, konuşulması gereken başka şeyler var. Galatasaray'ın birçok şampiyonluğu var zaten. Hayatta her şey şampiyonluk değil. Futbol bir seyir sporu arkadaşlar. 400 milyon dolar neden veriyor yayıncı kuruluş? Herkes seyretsin diye. Yarın 400 lira veren çıkmaz, o zaman görürüz futbol oynanıyor mu, tribünler doluyor mu. Galatasaray fevkalade yanlış bir yolda. Yedeklerine varıncaya kadar bir yabancı takım sahaya çıkarken bir Galatasaraylı olarak utandım. İftihar eder gibi gazetelerde duruyordu. İsyan eden bir tane Galatasaraylı yok. 2000 yılında Galatasaray, Kopenhag'da UEFA Kupası'nı kazandı. Oraya gelene kadar dandik takımları geçmedi. Avrupa'nın en önemli liglerinden ikişer takımı devirdi. Hak edilmiş bir şampiyonluğun ifadesidir bu. O takımda sahaya çıkan ilk 11'de 7 tane Türk futbolcusu vardı, 7 tane Galatasaraylı vardı. Kupayı kaldıran Bülent, 17 yaşında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynadı. Bu Galatasaray'ı yaratan Fatih Terim'dir.