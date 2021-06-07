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Haberler Galeri İlkay Gündoğan yeni sevgilisi Sara Arfaoui ile görüntülendi! Dikkat çeken aşk pozları...
Giriş Tarihi: 07.06.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 10:10

yeni sevgilisi ile görüntülendi! Dikkat çeken aşk pozları...

'de ile şampiyon olan ve sergilediği performansla sezonun en iyi oyuncuları arasında yer alan , aşk yaşadığı ünlü model ile görüntülendi. İşte Türk asıllı Alman yıldızın sevgilisiyle aşk pozları...

İlkay Gündoğan yeni sevgilisi Sara Arfaoui ile fena görüntülendi! Dikkat çeken aşk pozları...

formasıyla 'de şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi'nde finalde Chelsea'ye kaybeden , aşk yaşadığı ünlü model ile görüntülendi. Çiftin tekne görüntüleri ve aşk pozları objektiflere yansıdı.

İlkay Gündoğan yeni sevgilisi Sara Arfaoui ile fena görüntülendi! Dikkat çeken aşk pozları...

Sezonun sona ermesiyle EURO 2020 öncesi soluğu yeni aşkı ile tatilde alan ve sevgilisi ilk kez görüntülendi.

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İlkay Gündoğan yeni sevgilisi Sara Arfaoui ile fena görüntülendi! Dikkat çeken aşk pozları...

Arfaoui, birçok ünlü markanın modelliğini yapıyor...Önce teknede ardından da kaldıkları otelin balkonunda görüntülenen ikilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

İlkay Gündoğan yeni sevgilisi Sara Arfaoui ile fena görüntülendi! Dikkat çeken aşk pozları...

yıldızı 'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! İlkay Gündoğan, sezonun sona ermesiyle EURO 2020 öncesi tatilde yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

İlkay Gündoğan yeni sevgilisi Sara Arfaoui ile fena görüntülendi! Dikkat çeken aşk pozları...

Bu sezon City'nin en başarılı isimlerinden olan Almanya Milli Takımı oyuncusu, İngiltere'de yılın 11'ine seçilmişti.

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