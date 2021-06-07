Manchester City formasıyla İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi'nde finalde Chelsea'ye kaybeden İlkay Gündoğan, aşk yaşadığı ünlü model Sara Arfaoui ile görüntülendi. Çiftin tekne görüntüleri ve aşk pozları objektiflere yansıdı.