Giriş Tarihi: 29.04.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
17:44
İngiliz efsane Real Madrid’i uyardı! Arda Güler için olay yaratan açıklama…
Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e çeyrek final etabında mağlup olarak elenen, daha sonra Kral Kupası finalinde Barcelona'ya kaybeden Real Madrid, LaLiga'da da zirvenin uzağında kaldı. Alınan kötü sonuçlar sonrası İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti eleştirilerin odağında yer alırken, İngiliz efsane Rio Ferdinand'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ferdinand, süre almakta zorlanan Arda Güler'le ilgili Real Madrid'e çağrıda bulundu. İşte detaylar…