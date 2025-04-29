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Haberler Galeri İngiliz efsane Real Madrid’i uyardı! Arda Güler için olay yaratan açıklama…
Giriş Tarihi: 29.04.2025 17:42 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 17:44

İngiliz efsane Real Madrid’i uyardı! Arda Güler için olay yaratan açıklama…

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e çeyrek final etabında mağlup olarak elenen, daha sonra Kral Kupası finalinde Barcelona'ya kaybeden Real Madrid, LaLiga'da da zirvenin uzağında kaldı. Alınan kötü sonuçlar sonrası İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti eleştirilerin odağında yer alırken, İngiliz efsane Rio Ferdinand'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ferdinand, süre almakta zorlanan Arda Güler'le ilgili Real Madrid'e çağrıda bulundu. İşte detaylar…

İngiliz efsane Real Madrid’i uyardı! Arda Güler için olay yaratan açıklama…

Real Madrid'de aldığı süreleri iyi değerlendirmesine ragmen forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler için olay yaratan bir açıklama geldi.

İngiliz efsane Real Madrid’i uyardı! Arda Güler için olay yaratan açıklama…

DEVLER LİGİ'NDE SÜRE VERİLMEDİ

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final etabında Arsenal ile eşleşmişti. Madrid devi 3-0 ve 2-1'lik skorlarla İngiliz ekibine mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

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İngiliz efsane Real Madrid’i uyardı! Arda Güler için olay yaratan açıklama…

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, iki karşılaşmada da milli futbolcumuz Arda Güler'e süre vermedi.

İngiliz efsane Real Madrid’i uyardı! Arda Güler için olay yaratan açıklama…

LİGDE DE İSTEDİĞİ SÜRELERİ ALAMADI!

20 yaşındaki futbolcu, LaLiga'da da istediği süreleri almakta zorlandı. Carlo Ancelotti'nin kadro tercihleri eleştirilirken, Real Madrid de lider Barcelona'nın gerisinde kalmaktan kurtulamadı.

İngiliz efsane Real Madrid’i uyardı! Arda Güler için olay yaratan açıklama…

EL CLASICO'DA SÜRE ALDI

Arda Güler, Real Madrid'in Kral Kupası'nda Barcelona'ya 3-2 kaybettiği maçta oyuna sonradan dahil oldu.