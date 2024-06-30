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Haberler Galeri İNGİLTERE SLOVAKYA TRT 1 CANLI İZLE! EURO 2024 Son 16 İngiltere Slovakya maçı bugün saat kaçta oynanacak?
Giriş Tarihi: 30.06.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 10:02

İNGİLTERE SLOVAKYA TRT 1 CANLI İZLE! EURO 2024 Son 16 İngiltere Slovakya maçı bugün saat kaçta oynanacak?

EURO 2024 tüm heyecanıyla devam ediyor. Bugün İngiltere ile Slovakya son 16 turunda mücadele edecek. Karşılaşmadan galip ayrılan takım ise adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma öncesi, 'İngiltere Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak' sorusu araştırılıyor. Bilindiği üzere maçlar, TRT 1 canlı izle ve TRT Spor canlı izle ekranlarından naklen yayınlanıyor. Peki, EURO 2024 Son 16 İngiltere Slovakya maçı bugün saat kaçta oynanacak? İşte İngiltere Slovakya TRT canlı izle ekranı…

İNGİLTERE SLOVAKYA TRT 1 CANLI İZLE! EURO 2024 Son 16 İngiltere Slovakya maçı bugün saat kaçta oynanacak?

Turnuva öncesi en favori takımlardan gösterilen İngiltere, grup aşamasında istediği performansı gösteremese de adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Diğer tarafta Slovakya ise en iyi üçüncüler kontenjanından kendini bir üst tura attı. Halil Umut Meler'in yöneteceği İngiltere Slovakya maçı yayın kanalı ve saatine ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Peki, EURO 2024 Son 16 İngiltere Slovakya maçı bugün saat kaçta oynanacak? İngiltere Slovakya TRT 1 canlı izle ekranı…

İNGİLTERE SLOVAKYA TRT 1 CANLI İZLE! EURO 2024 Son 16 İngiltere Slovakya maçı bugün saat kaçta oynanacak?

İNGİLTERE - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda İngiltere ve Slovakya karşı karşıya geliyor.

Mücadeleye Arena AufSchalke'de oynanırken karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

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İNGİLTERE SLOVAKYA TRT 1 CANLI İZLE! EURO 2024 Son 16 İngiltere Slovakya maçı bugün saat kaçta oynanacak?

Kazanan taraf çeyrek final biletini alacak ve İsviçre-İtalya maçının galibiyle eşleşecek.

İngiltere - Slovakya mücadelesi 30 Haziran Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İNGİLTERE SLOVAKYA TRT 1 CANLI İZLE! EURO 2024 Son 16 İngiltere Slovakya maçı bugün saat kaçta oynanacak?

İNGİLTERE - SLOVAKYA MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin

İNGİLTERE SLOVAKYA TRT 1 CANLI İZLE! EURO 2024 Son 16 İngiltere Slovakya maçı bugün saat kaçta oynanacak?

HALİL UMUT MELER'E ÜÇÜNCÜ GÖREV

Halil Umut Meler ve ekibi şampiyonadaki üçüncü maçında görev alacak.

Halil Umut Meler, EURO 2024'te Belçika-Slovakya ve Polonya-Avusturya müsabakalarını da yönetmişti.

İngiltere - Slovakya karşılaşmasında Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak.

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