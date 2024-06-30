İNGİLTERE SLOVAKYA TRT 1 CANLI İZLE! EURO 2024 Son 16 İngiltere Slovakya maçı bugün saat kaçta oynanacak?

Turnuva öncesi en favori takımlardan gösterilen İngiltere, grup aşamasında istediği performansı gösteremese de adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Diğer tarafta Slovakya ise en iyi üçüncüler kontenjanından kendini bir üst tura attı. Halil Umut Meler'in yöneteceği İngiltere Slovakya maçı yayın kanalı ve saatine ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Peki, EURO 2024 Son 16 İngiltere Slovakya maçı bugün saat kaçta oynanacak? İngiltere Slovakya TRT 1 canlı izle ekranı…