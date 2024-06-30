İNGİLTERE SLOVAKYA TRT 1 CANLI İZLE! EURO 2024 Son 16 İngiltere Slovakya maçı bugün saat kaçta oynanacak?

EURO 2024 tüm heyecanıyla devam ediyor. Bugün İngiltere ile Slovakya son 16 turunda mücadele edecek. Karşılaşmadan galip ayrılan takım ise adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma öncesi, 'İngiltere Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak' sorusu araştırılıyor. Bilindiği üzere maçlar, TRT 1 canlı izle ve TRT Spor canlı izle ekranlarından naklen yayınlanıyor. Peki, EURO 2024 Son 16 İngiltere Slovakya maçı bugün saat kaçta oynanacak? İşte İngiltere Slovakya TRT canlı izle ekranı…