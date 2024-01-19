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Haberler Galeri Son dakika haberi: İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid'e şok! Arda Güler ve Çağlar Söyüncü...
Giriş Tarihi: 19.01.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 07:59

Son dakika haberi: İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid'e şok! Arda Güler ve Çağlar Söyüncü...

Son dakika haberleri: İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Madrid derbisinde Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Normal süresi gol düellosuna sahne olan derbi 2-2 sona erdi. Uzatmalara giden maçta Atletico Madrid Griezmann ve Riquelme'nin golleriyle Real Madrid'i 4-2 yenerek kupanın dışına itti. Milli yıldızlarımız Arda Güler ve Çağlar Söyüncü kadroda yer aldı. İşte Atletico Madrid Real Madrid maç özeti...

Son dakika haberi: İspanya Kral Kupası’nda Real Madrid’e şok! Arda Güler ve Çağlar Söyüncü...

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada tam 6 gol atıldı.

Son dakika haberi: İspanya Kral Kupası’nda Real Madrid’e şok! Arda Güler ve Çağlar Söyüncü...

Süper Kupa yarı finalinde 10 Ocak'ta Riyad'ta oynanan maçı Real Madrid'e karşı 5-3 kaybeden Atletico Madrid bu kez sahasında, kendi taraftarı önünde Kral Kupası'nda rövanşı aldı.

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Son dakika haberi: İspanya Kral Kupası’nda Real Madrid’e şok! Arda Güler ve Çağlar Söyüncü...

GOL PERDESİNİ LİNO AÇTI

Ev sahibi takım 36. dakikada Samuel Lino ile 1-0 geçerken, Real Madrid beraberliği uzatmaların oynandığı 46. dakikada Atletico kalecisi Jan Oblak'ın kendi kalesine attığı golle yakaladı.

Son dakika haberi: İspanya Kral Kupası’nda Real Madrid’e şok! Arda Güler ve Çağlar Söyüncü...

İkinci yarı bu kez Alvaro Morata (Dk. 57) ile tekrar öne geçen Atletico Madrid, bu avantajını maç sonuna kadar koruyamadı.

Son dakika haberi: İspanya Kral Kupası’nda Real Madrid’e şok! Arda Güler ve Çağlar Söyüncü...

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Real Madrid 82. dakikada Joselu ile bulduğu golle karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona ererek, uzatmalara gidildi.

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