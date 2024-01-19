Son dakika haberi: İspanya Kral Kupası’nda Real Madrid’e şok! Arda Güler ve Çağlar Söyüncü...

Giriş Tarihi: 19.01.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
07:59
Son dakika haberleri: İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Madrid derbisinde Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Normal süresi gol düellosuna sahne olan derbi 2-2 sona erdi. Uzatmalara giden maçta Atletico Madrid Griezmann ve Riquelme'nin golleriyle Real Madrid'i 4-2 yenerek kupanın dışına itti. Milli yıldızlarımız Arda Güler ve Çağlar Söyüncü kadroda yer aldı. İşte Atletico Madrid Real Madrid maç özeti...