Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
10:40
İspanya’yı sallayan Arda Güler’in bonservisi ortaya çıktı! Dünyanın en pahalı 50 futbolcusunu açıkladılar: İşte o liste
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, (CIES) günümüzde dünyanın en yüksek bonservis bedeline sahip 50 futbolcuyu açıkladı. Kariyerinde büyük bir sıçrama yaparak Real Madrid'e transfer olan ve attığı gollerle adından söz ettiren Arda Güler de listedeki yerini aldı. İspanya'yı sallayan milli futbolcu, CIES'in paylaştığı listeye damga vuran isimlerden birisi oldu. İşte dünyanın en pahalı 50 futbolcusu...