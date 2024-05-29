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Haberler Galeri İspanya’yı sallayan Arda Güler’in bonservisi ortaya çıktı! Dünyanın en pahalı 50 futbolcusunu açıkladılar: İşte o liste
Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 10:40

İspanya’yı sallayan Arda Güler’in bonservisi ortaya çıktı! Dünyanın en pahalı 50 futbolcusunu açıkladılar: İşte o liste

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, (CIES) günümüzde dünyanın en yüksek bonservis bedeline sahip 50 futbolcuyu açıkladı. Kariyerinde büyük bir sıçrama yaparak Real Madrid'e transfer olan ve attığı gollerle adından söz ettiren Arda Güler de listedeki yerini aldı. İspanya'yı sallayan milli futbolcu, CIES'in paylaştığı listeye damga vuran isimlerden birisi oldu. İşte dünyanın en pahalı 50 futbolcusu...

İspanya’yı sallayan Arda Güler’in bonservisi ortaya çıktı! Dünyanın en pahalı 50 futbolcusunu açıkladılar: İşte o liste

İŞTE EN PAHALI 50 FUTBOLCU

İspanya’yı sallayan Arda Güler’in bonservisi ortaya çıktı! Dünyanın en pahalı 50 futbolcusunu açıkladılar: İşte o liste

280.4 | Jude Bellingham / Real Madrid

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İspanya’yı sallayan Arda Güler’in bonservisi ortaya çıktı! Dünyanın en pahalı 50 futbolcusunu açıkladılar: İşte o liste

255.3 | Erling Haaland / Manchester City

İspanya’yı sallayan Arda Güler’in bonservisi ortaya çıktı! Dünyanın en pahalı 50 futbolcusunu açıkladılar: İşte o liste

240.8 | Vinícius Júnior / Real Madrid

İspanya’yı sallayan Arda Güler’in bonservisi ortaya çıktı! Dünyanın en pahalı 50 futbolcusunu açıkladılar: İşte o liste

220.7 | Rodrygo Goes / Real Madrid

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