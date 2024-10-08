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Haberler Galeri İspanyol basınında flaş iddia: "Ancelotti onu pek sevmiyor, Arda Güler çok kızgın"
Giriş Tarihi: 08.10.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:12

İspanyol basınında flaş iddia: "Ancelotti onu pek sevmiyor, Arda Güler çok kızgın"

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, takıma gittiği günden bu yana hem İspanyol basınında hem de ülkemizde gündemden düşmüyor. Bir türlü yeterli süre bulamayan Arda Güler'le ilgili dış basında çok konuşulacak bir iddia daha gündeme geldi. İşte Arda Güler - Ancellotti krizinin perde arkasına dayandırılan o iddia ve haberin detayları...

İspanyol basınında flaş iddia: Ancelotti onu pek sevmiyor, Arda Güler çok kızgın

Son dakika haberleri... Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'te süre bulma konusunda yaşadığı problemle sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. İspanyol gazeteci Eduardo Inda, El Chiringuito de Jugones programında Arda Güler ve teknik direktör Ancelotti hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte gündemi sarsaracak o iddia...

İspanyol basınında flaş iddia: Ancelotti onu pek sevmiyor, Arda Güler çok kızgın

DERBİ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

Okdiario'dan İspanyol gazeteci Eduardo Inda, El Chiringuito de Jugones programında Arda Güler ve Ancelotti hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.

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İspanyol basınında flaş iddia: Ancelotti onu pek sevmiyor, Arda Güler çok kızgın

Genç yeteneğin Atletico Madrid derbisinde neden oynamadığını anlayamadığı belirtilirken bu karardan dolayı çok sinirli olduğu şu sözlerle dile getirildi:

İspanyol basınında flaş iddia: Ancelotti onu pek sevmiyor, Arda Güler çok kızgın

Bana Arda Güler'le ilgili bir sorun olduğu, durumundan dolayı oldukça kızgın olduğu ve çok az oynadığı söylendi. Oynadığı 13 maçın ikisinde ilk 11'de yer aldı. Onunla ilgili bir sorun var.

İspanyol basınında flaş iddia: Ancelotti onu pek sevmiyor, Arda Güler çok kızgın

Bana teknik direktörün oyuncuyu pek sevmediği söylendi. Geçen sezonun sonu iyiydi. Teknik direktör onu pek sevmiyor çünkü ruh ve fizikten yoksun olduğunu söylüyor.

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