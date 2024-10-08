Giriş Tarihi: 08.10.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
15:12
İspanyol basınında flaş iddia: "Ancelotti onu pek sevmiyor, Arda Güler çok kızgın"
Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, takıma gittiği günden bu yana hem İspanyol basınında hem de ülkemizde gündemden düşmüyor. Bir türlü yeterli süre bulamayan Arda Güler'le ilgili dış basında çok konuşulacak bir iddia daha gündeme geldi. İşte Arda Güler - Ancellotti krizinin perde arkasına dayandırılan o iddia ve haberin detayları...