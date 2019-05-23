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İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı

Avrupa futbolunun en değerli takımları belli oldu. Finans değerleme danışmanlık hizmeti veren İngiltere merkezli Brand Finance'ın yaptığı çalışma kapsamında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Ajax ve Tottenham ilk 5'te kendilerine yer bulamazken 'nin forma giydiği ile Cristiano Ronaldolu Juventus'un piyasa değerleri arasındaki fark hayli dikkat çekici. 'in son şampiyonu 'nin yeri şaşırtırken ilk 10'da 6 İngiliz takımının yer alması dikkat çekti. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 23.05.2019 19:55 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 20:59
İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı

İngiltere merkezli Brand Finance dergisi, gerçekleştirdiği araştırma kapsamında dünya futbolunun en değerli 50 takımını açıkladı. 8 takımın 1 milyar Euro barajını aştığı listede en dikkat çekici husus Lionel Messili 'nın 'nun formasını giydiği ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda eden Juventus ile arasındaki fark oldu. İlk 10'da 6 İngiliz takımının yer aldığı listede UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Ajax ve Tottenham kendilerine ilk 2'de yer bulamadılar. Dünyanın en değerli takımları listesinde herhangi bir Türk takımı yer almadı. İşte o liste...

İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı

50. Köln

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İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı

2019 marka değeri: 104 milyon euro

İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı

49. Mainz

İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı

2019 marka değeri: 113 milyon euro

İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı

48. Valencia

İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı

2019 marka değeri: 119 milyon euro

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