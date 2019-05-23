İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı

Avrupa futbolunun en değerli takımları belli oldu. Finans değerleme danışmanlık hizmeti veren İngiltere merkezli Brand Finance'ın yaptığı çalışma kapsamında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Ajax ve Tottenham ilk 5'te kendilerine yer bulamazken Lionel Messi'nin forma giydiği Barcelona ile Cristiano Ronaldolu Juventus'un piyasa değerleri arasındaki fark hayli dikkat çekici. İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin yeri şaşırtırken ilk 10'da 6 İngiliz takımının yer alması dikkat çekti. İşte o liste...
Giriş Tarihi: 23.05.2019
19:55
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019
20:59