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İşte 'ın orta saha kurgusu!

Süper Lig'in son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, şampiyonluk ümitlerini sürdürebilmek için yarın Galatasaray karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Rodrigues ve Emre Belözoğlu ile sarı kart cezalısı Gustavo derbide forma giyemeyecek. Yanal bu isimlerin yokluğunda orta saha kurgusunu da belirledi...

Giriş Tarihi: 22.02.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 11:13
İşte Ersun Yanal'ın orta saha kurgusu!

, 'in 23. haftasında yarın derbi maçta 'ı konuk edecek. Ligin son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için Galatasaray'ı yenmeyi hedefliyor.

İşte Ersun Yanal'ın orta saha kurgusu!

Fenerbahçe, son dönemde yaşadığı kayıplarla, bir maç eksiğiyle haftaya lider giren Trabzonspor'un 6 puan gerisinde, 38 puanla 6. sırada haftaya başladı. Sarı-lacivertliler, derbiyi kazanması durumunda 'la arasındaki puan farkını da 1'e düşürecek.

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İşte Ersun Yanal'ın orta saha kurgusu!

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.

İşte Ersun Yanal'ın orta saha kurgusu!

ÖNEMLİ EKSİKLER

Fenerbahçe, derbi maça 3 önemli futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, MKE Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Luis Gustavo, derbide takımını yalnız bırakacak. Bu karşılaşmada sakatlanan Emre Belözoğlu ile sakatlığı süren Garry Rodrigues de derbiyi kaçıracak.

İşte Ersun Yanal'ın orta saha kurgusu!

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, ve Mauricio Isla ise ceza sınırında bulunuyor.

İşte Ersun Yanal'ın orta saha kurgusu!

HASAN ALİ KALDIRIM DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Kaldırım'ın derbisiyle 'de uzun bir süre sonra sahaya çıkması bekleniyor. Sezonun büyük bir bölümünü sakatlık problemi yaşayarak geçiren Hasan Ali, ligde son olarak 6 Aralık'taki Gençlerbirliği maçında oynamıştı.

İşte Ersun Yanal'ın orta saha kurgusu!

Sakatlığından sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 Şubat'ta GMG Kırklarelispor karşısında 45 dakika forma giyen milli sol bek, ligdeki MKE Ankaragücü maçında ise yedek kulübesinde oturdu.

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