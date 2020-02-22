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İşte Ersun Yanal'ın orta saha kurgusu!

İşte Ersun Yanal'ın orta saha kurgusu!

Süper Lig'in son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, şampiyonluk ümitlerini sürdürebilmek için yarın Galatasaray karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Rodrigues ve Emre Belözoğlu ile sarı kart cezalısı Gustavo derbide forma giyemeyecek. Yanal bu isimlerin yokluğunda orta saha kurgusunu da belirledi...