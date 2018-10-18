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İşte 'in 'dan alacağı ücret

Teknik Direktörü sözleşmesini 2+3 yıllık uzattı. Peki Terim'in sözleşmesinde yer alan maddeler neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.10.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 10:10
İşte Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret

'da merakla beklenen imzalar sonunda atıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, 'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Yanına da 3 yıl opsiyon koydu. Peki perde arkasında neler yaşandı?

İşte Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret

Fotomaç'ın haberine göre aslında Başkan Mustafa Cengiz, taraftarların sevgilisi haline gelen tecrübeli hocanın sözleşmesini çok önce uzatmak istiyordu ancak UEFA ile yapılan görüşmeler, lig yarışı, transfer derken bir türlü bir araya gelememişlerdi.

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İşte Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret

BANA İMZA ATMAK KALSIN

Tüm taraftarlar müjdeli haberi beklerken milli arayı fırsat bilen Cengiz kendisinden beklenen adımı attı.

İşte Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret

Başkan Mustafa Cengiz, "Hocam, Galatasaray'ın büyük bir değerisin ve seninle devam etmek istiyoruz. Şu sözleşme işini de halledelim; hepimizin kafası rahat olsun" dedi.

İşte Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret

Zaten sarı-kırmızılı takımın ayrılmaz bir parçası haline gelen teklifi düşünmeden kabul etti. Üstüne de "Siz sözleşmeyi hazırlayın; bana sadece imza atmak kalsın" demeyi de ihmal etmedi.

İşte Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret

OYUNCULARA MESAJ VERDİ

Para konuşmayan ve boş mukaveleye imza atarak farkını ortaya koyan Terim, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türk Lirasının kıymetini koruma kapsamında getirdiği kanun uyarınca alacağı ücretin TL olarak belirlenmesini de kabul etti.

İşte Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret

Böylece üç büyük takım içinde TL'ye dönen ilk hoca oldu. Hem döviz seferberliğine destek verdi hem de Türk Lirası'na dönmekte nazlanan oyuncularına büyük bir örnek oluşturdu. Bu yanıyla da bir kez daha tüm taraftarların takdirini kazandı.

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