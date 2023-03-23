Giriş Tarihi: 23.03.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 11:55

İtalya İngiltere maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Euro 2024 elemeleri İtalya İngiltere maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi?

İtalya İngiltere maçı canlı yayın bilgileri hakkında araştırmalar hız kazandı. Euro 2024 elemeleri bugün başlıyor. Maçlar Kasım ayına kadar sürecek. Euro 2024 elemeleri C Grubu mücadelesinde Euro 2020 finalistleri İtalya ve İngiltere karşı karşıya gelecek. Sporseverler, "İtalya İngiltere maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. Dünya Kupası'na katılamayan İtalya, Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmaya çalışacak. Peki, İtalya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İtalya İngiltere maçı canlı izle ekranı