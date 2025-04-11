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Haberler Galeri İtalya yasa dışı bahis skandalıyla çalkalanıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı da listede | İşte o oyuncular
Giriş Tarihi: 11.04.2025 16:18 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 16:19

İtalya yasa dışı bahis skandalıyla çalkalanıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı da listede | İşte o oyuncular

İtalya'da skandal bahis soruşturması... İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) halen aktif şekilde oynayan ve bir dönem top oynamış birçok ünlü oyuncu hakkında yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynadıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Listede Galatasaray'ın eski yıldızı da bulunuyor. İşte listede adı olan futbolcular...

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İtalya yasa dışı bahis skandalıyla çalkalanıyor! Galatasaray’ın eski yıldızı da listede | İşte o oyuncular

İtalya, futbolda yeni bir bahis soruşturmasıyla çalkalanıyor. Corriere della Sera gazetesi başta olmak üzere İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Aralık 2021 ile Ekim 2023 döneminin incelendiği soruşturma çerçevesinde 5 kişi hakkında ev hapsi talep edildi ve 1,5 milyon avroluk nakde el konuldu.

İtalya yasa dışı bahis skandalıyla çalkalanıyor! Galatasaray’ın eski yıldızı da listede | İşte o oyuncular

TONALI VE FAGIOLİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Haberlerde, İtalyan Mali Polisi'nin Ekim 2023'te yasa dışı bahisten ceza alan Tonali ve Fagioli'nin telefonlarında yaptığı incelemede ulaştığı sonuçlara göre, bu iki futbolcunun, adı geçen diğer futbolculara aracılık ettiği ve tahsildarlık yaptığı ifade edildi.

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İtalya yasa dışı bahis skandalıyla çalkalanıyor! Galatasaray’ın eski yıldızı da listede | İşte o oyuncular

Söz konusu futbolcuların, futbol maçlarına bahis yapmadığı ancak farklı branşlarda bahis oynadıkları ya da poker gibi oyunlara katıldıkları aktarıldı. İddiaya göre, futbolcuların, Milano'daki bir kuyumcu üzerinden yaptıkları ödemelerle bahis ödemelerini gizlemeye çalıştıkları ve burayı adeta bir "banka" gibi kullandıkları kaydedildi.

İtalya yasa dışı bahis skandalıyla çalkalanıyor! Galatasaray’ın eski yıldızı da listede | İşte o oyuncular

Ayrıca çevrim içi yasa dışı bahis oynayan futbolcuların, lüks saatler alıyormuş gibi yaparak bazı banka havaleleri gerçekleştirdikleri aslında bunların, yasa dışı bahis oynarken harcadıkları para olduğu, el konulan 1,5 milyon avroluk nakdin de lüks saatler satan dükkanda ele geçirildiği belirtildi.

İtalya yasa dışı bahis skandalıyla çalkalanıyor! Galatasaray’ın eski yıldızı da listede | İşte o oyuncular

TONALİ VE FAGİOLİ 2023'TE CEZA ALMIŞLARDI

Halihazırda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali, Fiorentina forması giyen Nicolo Fagioli, 2023 yılındaki yasa dışı bahise karıştıkları gerekçesiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından cezalandırılmışlardı.