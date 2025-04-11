Giriş Tarihi: 11.04.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
16:19
İtalya yasa dışı bahis skandalıyla çalkalanıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı da listede | İşte o oyuncular
İtalya'da skandal bahis soruşturması... İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) halen aktif şekilde oynayan ve bir dönem top oynamış birçok ünlü oyuncu hakkında yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynadıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Listede Galatasaray'ın eski yıldızı da bulunuyor. İşte listede adı olan futbolcular...