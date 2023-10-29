Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, bugün mü? Karagümrük - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig

Süper Lig'in 10. haftasında Karagümrük – Trabzonspor karşılaşması için geri sayım başladı. Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçından galip ayrılan bordo mavililer, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etmişti. Fatih Karagümrük ise son maçında Adanademirspor'u 2-0 yenerek, 3 puanla galip ayrılmıştı. Şimdi ise gözler Karagümrük Trabzonspor karşılaşmasına çevrildi. Peki, Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, muhtemel 11'ler ve maç bilgileri…