Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, bugün mü? Karagümrük - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig

Trabzonspor sezona kötü başlamasının ardından Nenad Bjelica'nın görevine son verilirken takımın başına yeniden Abdullah Avcı geçti ve çıktıkları ilk maçtan bordo mavililer galip ayrıldı. Şimdi ise nefesler sıradaki mücadele için tutuldu. Karagümrük deplasmanında gerçekleşecek mücadele için saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt aramaya başladı. Peki, , Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belirlendi mi? İşte ayrıntılar...