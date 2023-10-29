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Haberler Galeri Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, bugün mü? Karagümrük - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig
Giriş Tarihi: 29.10.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 11:30

Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, bugün mü? Karagümrük - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig

Süper Lig'in 10. haftasında Karagümrük – Trabzonspor karşılaşması için geri sayım başladı. Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçından galip ayrılan bordo mavililer, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etmişti. Fatih Karagümrük ise son maçında Adanademirspor'u 2-0 yenerek, 3 puanla galip ayrılmıştı. Şimdi ise gözler Karagümrük Trabzonspor karşılaşmasına çevrildi. Peki, Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, muhtemel 11'ler ve maç bilgileri…

Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig | Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor sezona kötü başlamasının ardından Nenad Bjelica'nın görevine son verilirken takımın başına yeniden Abdullah Avcı geçti ve çıktıkları ilk maçtan bordo mavililer galip ayrıldı. Şimdi ise nefesler sıradaki mücadele için tutuldu. Karagümrük deplasmanında gerçekleşecek mücadele için saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt aramaya başladı. Peki, , Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belirlendi mi? İşte ayrıntılar...

Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig | Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 16.00'da başlayacak.

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Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig | Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig | Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor-Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Emre, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Veseli, Feghouli, Nazım, Rohden, Eysseric, Can, Serdar.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Rayyan, Deswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, Abdülkadir, Trezeguet, Onuachu.

Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig | Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Maç öncesinde Trabzonspor, oynadığı 9 maçta topladığı 15 puanın ardından 7. sırada yer alırken Fatih Karagümrük ise 9 puanla Süper Lig'in 13. sırasında bulunuyor.

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