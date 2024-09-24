Kerem, Portekiz’i sallamaya devam ediyor! Gözü neden bu hale geldi?

Kerem Aktürkoğlu resitali! Benfica formasıyla 3. Resmi maçına çıkan yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Boavista deplasmanında iki asiste imza attı. Portekiz basını, Kerem'i övgü yağmuruna tuttu. Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası Kerem Aktürkoğlu da ülkemizde futbolseverlerin yakından takipe aldığı yıldızlarımızdan oldu.