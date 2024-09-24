Giriş Tarihi: 24.09.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
15:23
Kerem, Portekiz'i sallamaya devam ediyor! Gözü neden bu hale geldi?
Son dakika… Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu Türk futbolseverlerin de yakın takibinde bulunuyor. Dün gece Benfica ile üçüncü resmî maçına çıkan milli yıldızımız yine kendisine hayran bıraktı. Öyle ki, Portekiz basını onu yere göğe sığdıramadı. Öte yandan Boavista'yı 3-0 mağlup eden Benfica'da iki asistle yıldızlaşan Aktürkoğlu, gözündeki morluk nedeniyle sevenlerini korkuttu.