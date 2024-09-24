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Haberler Galeri Kerem, Portekiz'i sallamaya devam ediyor! Gözü neden bu hale geldi?
Giriş Tarihi: 24.09.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 15:23

Kerem, Portekiz'i sallamaya devam ediyor! Gözü neden bu hale geldi?

Son dakika… Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu Türk futbolseverlerin de yakın takibinde bulunuyor. Dün gece Benfica ile üçüncü resmî maçına çıkan milli yıldızımız yine kendisine hayran bıraktı. Öyle ki, Portekiz basını onu yere göğe sığdıramadı. Öte yandan Boavista'yı 3-0 mağlup eden Benfica'da iki asistle yıldızlaşan Aktürkoğlu, gözündeki morluk nedeniyle sevenlerini korkuttu.

Kerem, Portekiz’i sallamaya devam ediyor! Gözü neden bu hale geldi?

Kerem Aktürkoğlu resitali! Benfica formasıyla 3. Resmi maçına çıkan yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Boavista deplasmanında iki asiste imza attı. Portekiz basını, Kerem'i övgü yağmuruna tuttu. Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası Kerem Aktürkoğlu da ülkemizde futbolseverlerin yakından takipe aldığı yıldızlarımızdan oldu.

Kerem, Portekiz’i sallamaya devam ediyor! Gözü neden bu hale geldi?

3 GOLLE KAZANDILAR

Benfica, Portekiz Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde dün gece Boavista'ya konuk oldu. Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve arkadaşları bu deplasmandan 3-0'lık galibiyetle döndü.

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Kerem, Portekiz’i sallamaya devam ediyor! Gözü neden bu hale geldi?

İLK GOLÜN ASİSTİ KEREM'DEN

Benfica'nın ilk golü 11. dakikada geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, çalımlarla son çizgiye indikten sonra içeriye pasını aktardı. Kale sahasında bulunan Pavlidis'in dokunuşunda top ağlarla buluştu.

Kerem, Portekiz’i sallamaya devam ediyor! Gözü neden bu hale geldi?

ORKUN UZAKTAN BOMBALADI, ASİST YİNE KEREM

İlk golün ardından temposunu düşürmeyen Benfica, 31'de farkı ikiye çıkardı. Kerem'in pasıyla topla buluşan Orkun Kökçü uzak mesafeden sol çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden giden top yakın köşeden ağlarla buluştu.

Kerem, Portekiz’i sallamaya devam ediyor! Gözü neden bu hale geldi?

SON SÖZÜ CABRAL SÖYLEDİ

Benfica'nın son golünü ise 90+1'de Cabral kaydetti. Brezilyalı santrfor ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaparak farkı üçe çıkardı ve maç 3-0 Benfica'nın lehine sonuçlandı.

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