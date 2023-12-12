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Haberler Galeri Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5’ta mı, Exxen'de mi yayınlanacak? Kopenhag-Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 21:50 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 21:50

Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5’ta mı, Exxen'de mi yayınlanacak? Kopenhag-Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'la karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı kırmızı takım 3 puan alarak gruptan çıkmak istiyor. Taraftalar ise GS maçının yayınlanacağı kanalı ve maçın şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, Kopenhag-Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag-Galatasaray maçı exxen'de mi, tv8,5'da mı?

Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5’ta mı, Exxen’de mi yayınlanacak? Kopenhag-Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Kopenhag ile Parken Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi heyecanlı olan taraftar maç Exxn'de mi yoksa tv8,5'da şifresiz mi olacak merak ediyor. Exxen'in çökmesi durumunda maç hangi kanala geçecek gibi sorular maç öncesinde yanıt arıyor. Peki, Kopenhag-Galatasaray maçı exxen'de mi, tv8,5'da mı?

Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5’ta mı, Exxen’de mi yayınlanacak? Kopenhag-Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Kopenhag-Galatasaray maçı 12 Aralık tarihinde saat 23.00'te başlayacak.

Galatasaray, Kopenhag maçında galibiyet alması durumunda direkt gruptan çıkan takımlar arasında yer alacak.

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Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5’ta mı, Exxen’de mi yayınlanacak? Kopenhag-Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, TV8,5'TA MI, EXXEN'DE Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Kopenhag-Galatasaray maçı EXXEN'de canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray maçını Daniele Orsato yönetecek.

Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5’ta mı, Exxen’de mi yayınlanacak? Kopenhag-Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

TV8,5 YAYIN AKIŞI 12 ARALIK 2023

10:00 %100 Futbol

11:00 Son Karar

12:00 Kick Off - Beşiktaş 2014 - 2015 Avrupa Macerası

14:30 Kick Off - Fenerbahçe 2012 - 2013 Avrupa Ligi

16:30 Kick Off - Galatasaray 2012 - 2013 Şampiyonlar Ligi

18:00 Suudi Arabistan Pro Lig 15. Hafta Özetleri

18:20 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5’ta mı, Exxen’de mi yayınlanacak? Kopenhag-Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

19:00 Hollanda Eredivisie 14. Hafta Özetleri

20:10 Efsane Maçlar / Fenerbahçe - Chelsea Şampiyonlar Ligi 2007 - 2008

22:20 Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

23:50 All The Goals / Andy Cole

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