Giriş Tarihi: 12.12.2023 21:50 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 21:50

Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5’ta mı, Exxen'de mi yayınlanacak? Kopenhag-Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'la karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı kırmızı takım 3 puan alarak gruptan çıkmak istiyor. Taraftalar ise GS maçının yayınlanacağı kanalı ve maçın şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, Kopenhag-Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag-Galatasaray maçı exxen'de mi, tv8,5'da mı?