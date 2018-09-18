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" hayvan gibi!"

'dan Serie takımı 'ya transfer olan hakkında ilk 11'de çıktığı ilk maçında ilginç bir yorum yapıldı.

Giriş Tarihi: 18.09.2018 16:04 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 16:05
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" hayvan gibi!"
Koray Günter hayvan gibi!

Koray Günter, formasıyla ilk 11'de ilk maçına önceki gün çıktı, takımı 1-0 kazandı.

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" hayvan gibi!"
Koray Günter hayvan gibi!

Evinde Bologna'yı konuk ettiği mücadelede üç puana ulaşan takımda milli futbolcu, performansıyla beğeni topladı.

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" hayvan gibi!"
Koray Günter hayvan gibi!

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan savunmadaki sağlam duruşuyla beğeni topladı.

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" hayvan gibi!"
Koray Günter hayvan gibi!

Maç boyunca rakip atakları başarıyla savuşturan savunmasının temel direği oldu.

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" hayvan gibi!"
Koray Günter hayvan gibi!

Performansı çok beğenilen 24 yaşındaki futbolcu için savunmadaki partneri Davide Braschi övgü dolu açıklamalar yaptı.

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" hayvan gibi!"
Koray Günter hayvan gibi!

"ÇOK İYİ BİR MAÇ ÇIKARDI"

Bologna karşısında ilk 11'de birlikte görev yaptığı için Biraschi şunları söyledi:

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" hayvan gibi!"
Koray Günter hayvan gibi!

"Koray fizik olarak hayvan gibi. Sahip olduğu potansiyeli görmek için bir maç yetti."

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