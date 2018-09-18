Koray Günter hayvan gibi!

Galatasaray'dan Serie takımı Genoa'ya transfer olan Koray Günter hakkında ilk 11'de çıktığı ilk maçında ilginç bir yorum yapıldı. Koray Günter, Genoa formasıyla ilk 11'de ilk maçına önceki gün çıktı, takımı 1-0 kazandı. Evinde Bologna'yı konuk ettiği mücadelede üç puana ulaşan takımda milli futbolcu, performansıyla beğeni topladı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Koray Günter savunmadaki sağlam duruşuyla beğeni topladı. Maç boyunca rakip atakları başarıyla savuşturan Genoa savunmasının temel direği oldu. Performansı çok beğenilen 24 yaşındaki futbolcu için savunmadaki partneri Davide Braschi övgü dolu açıklamalar yaptı. 'ÇOK İYİ BİR MAÇ ÇIKARDI' Bologna karşısında ilk 11'de birlikte görev yaptığı Koray Günter için Biraschi şunları söyledi: 'Koray fizik olarak hayvan gibi. Sahip olduğu potansiyeli görmek için bir maç yetti.'