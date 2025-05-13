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Haberler Galeri Kupa finali öncesi Trabzonspor ve Galatasaray cephesinden iddialı sözler! ''Finalin atmosferi herkesi motive edecek''
Giriş Tarihi: 13.05.2025 20:13 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 22:02

Kupa finali öncesi Trabzonspor ve Galatasaray cephesinden iddialı sözler! ''Finalin atmosferi herkesi motive edecek''

Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım başladı. Dev mücadele Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma öncesi iki takımın teknik direktörleri Okan Buruk ve Fatih Tekke ile takım kaptanları Fernando Muslera ve Uğurcan Çakır ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Öte yandan Fatih Tekke, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a olası transferi hakkında sorulan soruya flaş yanıt verdi. İşte o sözler...

Kupa finali öncesi Trabzonspor ve Galatasaray cephesinden iddialı sözler! ’’Finalin atmosferi herkesi motive edecek’’

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde geri sayım başladı. Dev mücadele öncesi Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Kupa finali öncesi Trabzonspor ve Galatasaray cephesinden iddialı sözler! ’’Finalin atmosferi herkesi motive edecek’’

İki takımın teknik direktörleri Okan Buruk ve Fatih Tekke ile takım kaptanları Fernando Muslera ve Uğurcan Çakır, karşılaşma öncesinde basın toplantısında iddialı açıklamalar yaptı. İşte o sözler...

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Kupa finali öncesi Trabzonspor ve Galatasaray cephesinden iddialı sözler! ’’Finalin atmosferi herkesi motive edecek’’

OKAN BURUK: İKİ TAKIMDA BİRBİRİNİ TANIYOR

"İki maç arası çok kısaydı ama iki takım da birbirini tanıyor. 3 gün önce karşılıklı oynadık. Lig maçından farklı olarak, orada rakibimiz bir rotasyon yapmıştı. İlk lig maçında riskleri azaltmak adına rotasyon yapmıştı. Bize göre daha dinlenik olacaklar ama 3-4 gün bizim için önemli. Kupayı almak istiyoruz. Hafta sonu ligi kazanmak istiyoruz ama ondan önce, yükselen formumuzla birlikte bunu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız kazanmak. Trabzonspor'a çok saygı duyuyoruz. Onlar da kazanmak istiyorlar. Onlar için önemli yerlerden biri.''

Kupa finali öncesi Trabzonspor ve Galatasaray cephesinden iddialı sözler! ’’Finalin atmosferi herkesi motive edecek’’

''Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz de kendi oyunumuzu doğru bir şekilde ortaya koyup kupayı kazanmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık. Artık maçı bekliyoruz. Amacımız kazanmak. Bazı oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Burada da oyuncuların son durumlarını yarın göreceğiz. Tam olarak hazır olmaları önemli, burada tam kadroyuz. O tam kadroyu da doğru bir şekilde kullanacağız."

Kupa finali öncesi Trabzonspor ve Galatasaray cephesinden iddialı sözler! ’’Finalin atmosferi herkesi motive edecek’’

FERNANDO MUSLERA: ÜST ÜSTE KAZANMAK İSTİYORUZ

"Doğrusu tekrar kupa kazanmak için mücadele etmek mutluluk verici. Galatasaray'a geldiğimden bu yana üst üste kazanmak istiyoruz diyorum ve bunu başardık çoğu yıllarda. Yarın da kazanmak istiyoruz ve kazandıktan sonraki mutluluğu heyecanla bekliyorum. Yarından itibaren 5 gün çok önemli. 19 kupa ile tarihe ismimi yazdırmak beni mutlu eder. Şu anda yarın önemli. Ondan sonra Kayserispor maçına odaklanacağız."