Giriş Tarihi: 13.05.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
22:02
Kupa finali öncesi Trabzonspor ve Galatasaray cephesinden iddialı sözler! ''Finalin atmosferi herkesi motive edecek''
Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım başladı. Dev mücadele Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma öncesi iki takımın teknik direktörleri Okan Buruk ve Fatih Tekke ile takım kaptanları Fernando Muslera ve Uğurcan Çakır ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Öte yandan Fatih Tekke, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a olası transferi hakkında sorulan soruya flaş yanıt verdi. İşte o sözler...