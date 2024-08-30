Levent Tüzemen'den çarpıcı Okan Buruk ve Erden Timur sözleri! "Kampanya başlatanlar avuçlarını yalasın!"

Erden Timur Florya'dayken yönetimle medya arasında bir köprüydü. Yönetim işine bakıyor, medya oklarını yönetime batırmıyordu. Erden Timur medyayı hem kontrol ediyor, hem bilgilendiriyor, hem de yönetiyordu. Timur ayrıca yönetim ve teknik heyet arasında da katalizör görevi görüyordu. Okan Buruk'un bir dediği iki edilmiyordu.