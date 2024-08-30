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Haberler Galeri Levent Tüzemen'den çarpıcı Okan Buruk ve Erden Timur sözleri! "Kampanya başlatanlar avuçlarını yalasın!"
Giriş Tarihi: 30.08.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 11:11

Levent Tüzemen'den çarpıcı Okan Buruk ve Erden Timur sözleri! "Kampanya başlatanlar avuçlarını yalasın!"

Galatasaray haberleri... SABAH Spor'un duayen ismi Levent Tüzemen, Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın gündemini yorumladı. Tüzemen, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve istifa eden Ali Yüce ile ilgili konuştu. Usta ismin gündeminde Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak da vardı.

Levent Tüzemen’den çarpıcı Okan Buruk ve Erden Timur sözleri! Kampanya başlatanlar avuçlarını yalasın!

Son dakika Galatasaray haberleri... SABAH Spor'un usta yorumcusu Levent Tüzemen; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, Erden Timur, Abdurrahim Albayrak ve istifa eden Ali Yüce ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Levent Tüzemen’den çarpıcı Okan Buruk ve Erden Timur sözleri! Kampanya başlatanlar avuçlarını yalasın!

- Okan Buruk, Galatasaray'daki tüm final maçlarında tökezliyor.. Takımın oyunuyla ilgili bir soru sorulunca da başarılarını anlatıp, "İsterseniz M.City ya da R.Madrid'i tutun" diyor.. Bu nasıl bir ruh hali? G.Saray, Okan Buruk ile devam etmeli mi?

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Levent Tüzemen’den çarpıcı Okan Buruk ve Erden Timur sözleri! Kampanya başlatanlar avuçlarını yalasın!

"Okan Buruk'un ruh halini dağınık gördüm. Bunu, aile hayatında yaşadığı çalkantılara bağlayanlar olabilir. Ben bu düşünceye katılmıyorum. Asıl sorun Erden Timur'un Florya'dan çıkmasıdır. Ben, Timur'un Florya'daki yönetimsel anlayışını anlatacağım… Akçeli işlerle ilgili yorum yapmayacağım! Çünkü bu akçeli işler konusunda yorum yapmak G.Saray başkanı Dursun Özbek'e düşer.

Levent Tüzemen’den çarpıcı Okan Buruk ve Erden Timur sözleri! Kampanya başlatanlar avuçlarını yalasın!

Erden Timur Florya'dayken yönetimle medya arasında bir köprüydü. Yönetim işine bakıyor, medya oklarını yönetime batırmıyordu. Erden Timur medyayı hem kontrol ediyor, hem bilgilendiriyor, hem de yönetiyordu. Timur ayrıca yönetim ve teknik heyet arasında da katalizör görevi görüyordu. Okan Buruk'un bir dediği iki edilmiyordu.

Levent Tüzemen’den çarpıcı Okan Buruk ve Erden Timur sözleri! Kampanya başlatanlar avuçlarını yalasın!

Şimdi roller değişti! Florya'da yalnız kalan Okan hoca, yönetimi korumak için öne çıkmaya başladı. Timur döneminde Florya'da kriz yoktu. Şimdi Zaha krizi tavan yaptı, Kerem-Barış Alper tartışmaları yaşandı, Abdülkerim'in ücret artış talebi gündeme oturdu. Timur futbolcularla özel diyaloglar kuruyor gerektiğinde hem oyunculara hem de ailelerine jestler yapıyor, zaman zaman hediyeler alıyordu. O dönem paralar geç ödense bile oyunculara neden geç ödendiği konusunda açıklama yapıyordu."

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