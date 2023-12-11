Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Levent Tüzemen'den Kopenhag-Galatasaray maçı öncesi UEFA'ya olay sözler! "Komşu'dan hakem vermek nereden çıktı! Ceferin..."
Giriş Tarihi: 11.12.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 09:20

Levent Tüzemen'den Kopenhag-Galatasaray maçı öncesi UEFA'ya olay sözler! "Komşu'dan hakem vermek nereden çıktı! Ceferin..."

Son dakika Galatasaray haberi: UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag - Galatasaray maçına Daniele Orsato'yu, Manchester United - Bayern Münih maçına ise Espen Eskas'ı görevlendirdi. SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, kritik karşılaşmalar öncesi UEFA'ya çok sert sözlerle yüklendi. İşte usta kalemin çarpıcı yazısı...

Levent Tüzemen’den Kopenhag-Galatasaray maçı öncesi UEFA’ya olay sözler! Komşu’dan hakem vermek nereden çıktı! Ceferin...

Son dakika Galatasaray haberi: UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag - Galatasaray maçına Daniele Orsato'yu, Manchester United - Bayern Münih maçına ise Espen Eskas'ı görevlendirdi. SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, kritik karşılaşmalar öncesi UEFA'ya çok sert sözlerle yüklendi. İşte usta kalemin çarpıcı yazısı...

Levent Tüzemen’den Kopenhag-Galatasaray maçı öncesi UEFA’ya olay sözler! Komşu’dan hakem vermek nereden çıktı! Ceferin...

1- Geçtiğimiz hafta yazdığınız yazıda Türkiye'nin Filistin politikası nedeniyle G.Saray'ın Avrupa maçlarında hakem hatalarına maruz kaldığını vurguladınız... Bu yazı çok ses getirdi. Kopenhag maçına sayılı saatler kalırken o günden bugüne ne değişti? TFF ve G.Saray girişimde bulundu mu?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Levent Tüzemen’den Kopenhag-Galatasaray maçı öncesi UEFA’ya olay sözler! Komşu’dan hakem vermek nereden çıktı! Ceferin...

1 Aralık günü SABAH SPOR'da "Filistin'e desteğin cezası mı?" başlıklı yazım büyük ses getirdi. Bana ve Spor Müdürü Murat Özbostan'a yazı ile ilgili tebrikler geldi. Türkiye'nin Filistin'e destek vermesi, Avrupa'nın sessiz kalması, ABD'nin İsrail'i desteklemesi insanlık adına bana göre daha büyük vahşetti. 'Spora siyaset girmesin' diyoruz ama UEFA, Filistin'e destek veren kulüplere cezalar kesti. Bunun en ağırını Celtic taraftarı ödedi. G.Saray da hakem kıyımına uğradı. Münih'teki Bayern maçında Portekizli hakem Nobre tüm otoritelerin ikinci sarı kart ve ardından kırmızı olması gerektiği pozisyonda Barış Alper'e yapılan hareketi cezalandırmadı. Bayern'in attığı ilk gol, iki kez incelendi...

Levent Tüzemen’den Kopenhag-Galatasaray maçı öncesi UEFA’ya olay sözler! Komşu’dan hakem vermek nereden çıktı! Ceferin...

Gelen bilgiler ve görüntülerle golün ofsayt olduğu tespit edildi ama UEFA o görüntüyü maalesef ekrana getirmedi. Manchester ile Rams Park'ta oynanan maçta bir penaltısı verilmedi G.Saray'ın! Ve İspanyol hakem Sanchez takdir haklarını İngiliz ekibinden yana kullandı. Benim bu yazımdan sonra eski Ekonomi Bakanı ve G.Saray Kongre üyesi Işın Çelebi tweetler atarak UEFA'ya tepki gösterip hassasiyetini ortaya koydu. Erden Timur ile yaptığı görüşmede olayları anlattı ve sessiz kalınmamasını önerdi. Erden Bey de işin peşini bırakmadıklarını anlattı. Ayrıca Çelebi, bire bir TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşüp Kopenhag maçı öncesi hassasiyetini aktardı. Büyükekşi de kendisine olumlu cevap verip süreci yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Levent Tüzemen’den Kopenhag-Galatasaray maçı öncesi UEFA’ya olay sözler! Komşu’dan hakem vermek nereden çıktı! Ceferin...

"UEFA GÖRDÜ BİZ GÖREMEDİK"

2- UEFA Hakem Komitesi, G.Saray aleyhine Şampiyonlar Ligi'ndeki hakem hatalarına kayıtsız kalmayı seçti, kulağının üzerine yattı. Salı gecesi hakem hatası zinciri olur mu?

SON DAKİKA