Levent Tüzemen'den Kopenhag-Galatasaray maçı öncesi UEFA'ya olay sözler! "Komşu'dan hakem vermek nereden çıktı! Ceferin..."

Son dakika Galatasaray haberi: UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag - Galatasaray maçına Daniele Orsato'yu, Manchester United - Bayern Münih maçına ise Espen Eskas'ı görevlendirdi. SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, kritik karşılaşmalar öncesi UEFA'ya çok sert sözlerle yüklendi. İşte usta kalemin çarpıcı yazısı... 1- Geçtiğimiz hafta yazdığınız yazıda Türkiye'nin Filistin politikası nedeniyle G.Saray'ın Avrupa maçlarında hakem hatalarına maruz kaldığını vurguladınız... Bu yazı çok ses getirdi. Kopenhag maçına sayılı saatler kalırken o günden bugüne ne değişti? TFF ve G.Saray girişimde bulundu mu? 1 Aralık günü SABAH SPOR'da 'Filistin'e desteğin cezası mı?' başlıklı yazım büyük ses getirdi. Bana ve Spor Müdürü Murat Özbostan'a yazı ile ilgili tebrikler geldi. Türkiye'nin Filistin'e destek vermesi, Avrupa'nın sessiz kalması, ABD'nin İsrail'i desteklemesi insanlık adına bana göre daha büyük vahşetti. 'Spora siyaset girmesin' diyoruz ama UEFA, Filistin'e destek veren kulüplere cezalar kesti. Bunun en ağırını Celtic taraftarı ödedi. G.Saray da hakem kıyımına uğradı. Münih'teki Bayern maçında Portekizli hakem Nobre tüm otoritelerin ikinci sarı kart ve ardından kırmızı olması gerektiği pozisyonda Barış Alper'e yapılan hareketi cezalandırmadı. Bayern'in attığı ilk gol, iki kez incelendi... Gelen bilgiler ve görüntülerle golün ofsayt olduğu tespit edildi ama UEFA o görüntüyü maalesef ekrana getirmedi. Manchester ile Rams Park'ta oynanan maçta bir penaltısı verilmedi G.Saray'ın! Ve İspanyol hakem Sanchez takdir haklarını İngiliz ekibinden yana kullandı. Benim bu yazımdan sonra eski Ekonomi Bakanı ve G.Saray Kongre üyesi Işın Çelebi tweetler atarak UEFA'ya tepki gösterip hassasiyetini ortaya koydu. Erden Timur ile yaptığı görüşmede olayları anlattı ve sessiz kalınmamasını önerdi. Erden Bey de işin peşini bırakmadıklarını anlattı. Ayrıca Çelebi, bire bir TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşüp Kopenhag maçı öncesi hassasiyetini aktardı. Büyükekşi de kendisine olumlu cevap verip süreci yakından takip ettiklerini dile getirdi. 'UEFA GÖRDÜ BİZ GÖREMEDİK' Bayern Münih'in G.Saray'ı 2-1 yendiği maçtaki hakem hataları, UEFA adına bir skandaldır. Devler Ligi'nde ilk kez bir gol, iki kez kontrol edildi! Ama o görüntü ofsayt mı değil mi diye ekrana bile getirilmedi. G.Saray yönetimi, UEFA ile yaptığı görüşmede şu cevabı aldı: 'Biz ekrandan baktık, pozisyonun ofsayt olmadığını gördük.' UEFA görmüş de G.Saray yönetimi, taraftarı, kamuoyu neden görmedi? Oysa UEFA, sitesinde pozisyonu gündeme getirip, yarı ofsayt programı ile de bizlere izletebilirdi! YILLAR SONRA İSPATLANDI 'ORSATO YANLIŞ MAÇA ATANDI!' Daniele Orsato bence Bayern Münih-Galatasaray maçına atanmalıydı. Portekizli Nobre, ilk Şampiyonlar Ligi maçına Münih'te çıktı, bir sürü hata yaptı ve sonra da kendisine maç verilmedi. 48 yaşındaki Orsato deneyimli, tecrübeli bir hakem. Ama aynı UEFA, 'tavşana kaç, tazıya tut' yapar gibi 35 yaşındaki Norveçliyi Manchester-Bayern maçına atadı. Norveç nerenin komşusu? Danimarka'nın değil mi! 'KOLLAMAYIN, ADALETLİ OLUN' 'SOSYAL MEDYADAN YÜKLENMELİ' Günümüzde sosyal medya çok etkili oluyor. İftira ve çamur atanlara, yalan beyanlara asla itibar etmiyorum! Ama bilgi dolu eğitici, öğretici ve uyarıcı yorumlara saygı gösteriyorum. G.Saray'ın sosyal medyası çok güçlü. Bence Kopenhag maçı öncesi G.Saray sosyal medyası her iki maçın adaletli yönetilmesi konusunda UEFA'ya mesaj yollamalı. Eğer UEFA, Real Madrid, Barcelona ve Manchester United gibi büyük takımlardan fazla etkileşim alan yorumlarla ilgili rahatsızlık duyuyor ve faturayı G.Saray'a kesmeye çalışıyorsa o zaman Ceferin bunun hesabını vermelidir! UEFA, önemli adımlar atarak kupalardaki takım sayılarını arttırarak büyük hamleler yaptı. Ama bu hamleler görüntüde kalır, büyük kulüplerin lobileri ağır basarsa o zaman Ceferin konu mankeni olur. İKİ MAÇTA GALATASARAY'A YAPILAN HATALAR BAYERN MÜNİH-GALATASARAY: 2-1 GALATASARAY-MANCHESTER UNITED: 3-3