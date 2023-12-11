Levent Tüzemen'den Kopenhag-Galatasaray maçı öncesi UEFA'ya olay sözler! "Komşu'dan hakem vermek nereden çıktı! Ceferin..."

Gelen bilgiler ve görüntülerle golün ofsayt olduğu tespit edildi ama UEFA o görüntüyü maalesef ekrana getirmedi. Manchester ile Rams Park'ta oynanan maçta bir penaltısı verilmedi G.Saray'ın! Ve İspanyol hakem Sanchez takdir haklarını İngiliz ekibinden yana kullandı. Benim bu yazımdan sonra eski Ekonomi Bakanı ve G.Saray Kongre üyesi Işın Çelebi tweetler atarak UEFA'ya tepki gösterip hassasiyetini ortaya koydu. Erden Timur ile yaptığı görüşmede olayları anlattı ve sessiz kalınmamasını önerdi. Erden Bey de işin peşini bırakmadıklarını anlattı. Ayrıca Çelebi, bire bir TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşüp Kopenhag maçı öncesi hassasiyetini aktardı. Büyükekşi de kendisine olumlu cevap verip süreci yakından takip ettiklerini dile getirdi.