Giriş Tarihi: 24.05.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
07:40
LGS sınav yerleri TIKLA-SORGULA e-okul VBS ekranı || MEB ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi öğrenme ekranında kontroller yapılıyor. 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınav sözel ve sayısal test olarak iki oturumda gerçekleşecek. Sınava on günden kısa süre kala araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılacak sınav giriş belgeleri için MEB son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Bu noktada "LGS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusu öğrencilerin arama geçmişlerinde yerini aldı. İşte, MEB VBS e-okul giriş ekranı ile LGS sınav yeri sorgulama ve tüm detaylar…