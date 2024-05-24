Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri LGS sınav yerleri TIKLA-SORGULA e-okul VBS ekranı || MEB ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 07:40

LGS sınav yerleri TIKLA-SORGULA e-okul VBS ekranı || MEB ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi öğrenme ekranında kontroller yapılıyor. 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınav sözel ve sayısal test olarak iki oturumda gerçekleşecek. Sınava on günden kısa süre kala araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılacak sınav giriş belgeleri için MEB son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Bu noktada "LGS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusu öğrencilerin arama geçmişlerinde yerini aldı. İşte, MEB VBS e-okul giriş ekranı ile LGS sınav yeri sorgulama ve tüm detaylar…

LGS sınav yerleri TIKLA-SORGULA e-okul VBS ekranı || MEB ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

2 Haziran Pazar günü binlerce öğrencinin katılımı ile yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için son kontroller yapılıyor. Hayallerini kurdukları lisede eğitim görmek için uzun süredir hazırlık yapan öğrencilerin gözü tarih yaklaştıkça sınav giriş belgelerine çevrildi. Öğrencilerin sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri sınav giriş belgelerinde olacak. Bu noktada "2024 LGS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. Peki, LGS giriş belgesi nereden alınır, nasıl sorgulanır? İşte detaylar.

LGS sınav yerleri TIKLA-SORGULA e-okul VBS ekranı || MEB ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

2024 LGS NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS sınav yerleri TIKLA-SORGULA e-okul VBS ekranı || MEB ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer alacağı LGS sınav giriş belgeleri 24 Mayıs Cuma günü e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek.

LGS sınav yerleri TIKLA-SORGULA e-okul VBS ekranı || MEB ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince elektronik ortamdan (https://eokul.meb.gov.tr/) alınıp onaylanarak öğrenciye teslim edilecek.

E-OKUL EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS sınav yerleri TIKLA-SORGULA e-okul VBS ekranı || MEB ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

LGS SINAVI KILAVUZU

Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA