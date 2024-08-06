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Haberler Galeri LİLLE FB CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Lille Fenerbahçe maçı canlı izle Exxen canlı maç izle ekranında!
Giriş Tarihi: 06.08.2024 20:34 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 20:34

LİLLE FB CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Lille Fenerbahçe maçı canlı izle Exxen canlı maç izle ekranında!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kapsamında Lille karşılaşıyor. 6 Ağustos günü saat 21.30'da başlayacak heyecanlı karşılaşma için Lille - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Deplasmanda oynanacak ilk maç için Exxen canlı maç izle ekranı takip ediliyor. Lille FB maçı canlı yayın HD, kesintisiz, şifresiz seçenekleriyle araştırılıyor. Taraftarlar Sarı-Lacivertlileri desteklemek adına televizyon başında. İşte, Lille - Fenerbahçe maçı canlı izle linki...

LİLLE FB CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Lille Fenerbahçe maçı canlı izle Exxen canlı maç izle ekranında!

Lille - Fenerbahçe maçı canlı izle Exxen üzerinden takip ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off biletini almak isteyen Kanarya, 3. ön elemede ilk maçına çıkıyor. Jose Mourinho'nun ilk 11 seçimi de maç öncesi yayında. FB Lille canlı yayın araştırmaları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Nefesler tutuldu. İşte, Lille - Fenerbahçe canlı izle ekranı...

LİLLE FB CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Lille Fenerbahçe maçı canlı izle Exxen canlı maç izle ekranında!

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak. Lille - Fenerbahçe karşılaşması 6 Ağustos günü saat 21.30'da başlayacak.

Lille Fenerbahçe maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

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LİLLE FB CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Lille Fenerbahçe maçı canlı izle Exxen canlı maç izle ekranında!

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic; Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi; İsmail, Krunic; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin ve Dzeko

Lille: Chevalier; Tiago Santos, Diakité, Alexsandro, Meunier; André, Angel Gomes; Gudmundsson, Cabella, Haraldsson; David

LİLLE FB CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Lille Fenerbahçe maçı canlı izle Exxen canlı maç izle ekranında!

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Lille FB maçı canlı yayın için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.exxen.com/tr

LİLLE FB CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Lille Fenerbahçe maçı canlı izle Exxen canlı maç izle ekranında!

EXXEN ÜCRETSİZ Mİ?

Exxen platformu ücretli bir dijital platform olarak dikkat çekiyor. Dizi, film, belgesel ve çeşitli programların yanı sıra spor yayını da yapan platformun üyelik ücretleri şöyle:

EXXEN VE EXXEN SPOR ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Reklamlı Aylık Paket: 160.90 TL
Reklamsız Aylık Paket: 223.90 TL

Exxen + ExxenSpor şeklinde satılan aboneliklerde ise fiyatlar şöyle:

Reklamlı Aylık Paket: 327,90 TL
Reklamsız Aylık Paket: 390.90 TL

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