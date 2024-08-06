LİLLE FB CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Lille Fenerbahçe maçı canlı izle Exxen canlı maç izle ekranında!

EXXEN ÜCRETSİZ Mİ?

Exxen platformu ücretli bir dijital platform olarak dikkat çekiyor. Dizi, film, belgesel ve çeşitli programların yanı sıra spor yayını da yapan platformun üyelik ücretleri şöyle:

EXXEN VE EXXEN SPOR ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Reklamlı Aylık Paket: 160.90 TL

Reklamsız Aylık Paket: 223.90 TL

Exxen + ExxenSpor şeklinde satılan aboneliklerde ise fiyatlar şöyle:

Reklamlı Aylık Paket: 327,90 TL

Reklamsız Aylık Paket: 390.90 TL