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Haberler Galeri Lille - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Lille Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati
Giriş Tarihi: 06.08.2024 20:29 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 20:29

Lille - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Lille Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Lille takımına konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Jose Mourinho'nun öğrencileri, zorlu deplasmanda avantajlı bir skor almak için sahaya çıkacak. Rumen hakem Istvan Kovacs yöneteceği Lille - Fenerbahçe mücadelesi Valenciennes şehrindeki Hainaut Stadı'nda oynanacak. Rövanş turu 13 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak. Peki; Lille - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, FB Lille maçı yayın saati, canlı yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'leri...

Lille - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Lille Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya geliyor. Lugano'yu eleyen Kanarya, Paris Olimpiyatları nedeniyle Hainaut Stadı'nda oynanacak mücadelede sahadan galibiyetle ayrılarak rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor. Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, canlı yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Lille - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, FB Lille maçına dair tüm detaylar...

Lille - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Lille Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati

LİLLE - FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak. Lille - Fenerbahçe karşılaşması 6 Ağustos günü saat 21.30'da başlayacak.

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Lille - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Lille Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati

LİLLE-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille-Fenerbahçe maçının Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Lille - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Lille Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımını sahaya Livakovic; Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi; İsmail, Krunic; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin ve Dzeko on biriyle çıkarması bekleniyor.

Lille - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Lille Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı Lille mücadelesini Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

Horatiu Fesnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

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