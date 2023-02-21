Giriş Tarihi: 21.02.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 09:20

Liverpool Real Madrid hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid canlı izle ekranı

Liverpool Real Madrid maçı canlı izle ekranı Şampiyonlar Ligi son 16 mücadelelerinin başlamasıyla birlikte aratılır oldu. Turnuvanın en büyük favorilerinden olan iki rakım, son 16'da eşleşti. İki ayaklı eşleşmenin ilk karşılaşması İngiltere'de oynanacak. Sporseverler, "Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Son 16 heyecanı bir süre daha devam edecek. Peki, Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? İşte Liverpool Real Madrid maçı canlı izle ekranı!