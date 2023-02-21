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Haberler Galeri Liverpool Real Madrid hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 21.02.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 09:20

Liverpool Real Madrid hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid canlı izle ekranı

Liverpool Real Madrid maçı canlı izle ekranı Şampiyonlar Ligi son 16 mücadelelerinin başlamasıyla birlikte aratılır oldu. Turnuvanın en büyük favorilerinden olan iki rakım, son 16'da eşleşti. İki ayaklı eşleşmenin ilk karşılaşması İngiltere'de oynanacak. Sporseverler, "Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Son 16 heyecanı bir süre daha devam edecek. Peki, Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? İşte Liverpool Real Madrid maçı canlı izle ekranı!

Liverpool Real Madrid hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid canlı izle ekranı

Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta aratmaları yapılıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 heyecanı geçtiğimiz hafta Salı günü başlarken, karşılaşmalar bir süre daha devam edecek. Geçtiğimiz senenin finalistleri, son 16'da karşı karşıya gelecek. İşte Liverpool Real Madrid canlı izle ekranı

Liverpool Real Madrid hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid canlı izle ekranı

LIVERPOOL-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Devler Ligi Liverpool-Real Madrid maçı 21 Şubat 2023 günü 23.00'da oynanacak.

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Liverpool Real Madrid hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid canlı izle ekranı

LIVERPOOL-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele TV8 platformunda naklen yayınlanacak.

Liverpool Real Madrid hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid canlı izle ekranı

SON 16 TURU İLK MAÇLARI PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE:

21 Şubat Salı:

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya)

Liverpool Real Madrid hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid canlı izle ekranı

22 Şubat Çarşamba:

RB Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

Inter (İtalya) - Porto (Portekiz)

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