Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçından kareler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor. İşte maçtan objektiflere yansıyan kareler... UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu. Rus ekibi karşılaşmanın 43. dakikasında Ryan Donk'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Skoru tayin eden isim 54. dakikada Vladislav Ignatjev oldu ve Lokomotiv Moskova karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 3'e yükseltti. Grubun 3. sırasında bulunan Galatasaray ise bu sonuçla 4 puanda kaldı. Sarı kırmızılı taraftarlar maçın ardından pek çok oyuncunun performansından memnun değildi. Buna karşın genç oyuncu Ozan Kabak, oynadığı futbolla beğeni toplamayı başardı. 18 yaşındaki oyuncunun başarılı futbolu, istatistiklere de yansıdı.