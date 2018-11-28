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- maçından kareler

, D Grubu 5. maçında Rus ekibi 'ya konuk oluyor.

İşte maçtan objektiflere yansıyan kareler...

Giriş Tarihi: 28.11.2018 21:10 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 04:44
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçından kareler

D Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz , 'ya konuk oldu.

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçından kareler

Rus ekibi karşılaşmanın 43. dakikasında Ryan Donk'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

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Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçından kareler

Skoru tayin eden isim 54. dakikada Vladislav Ignatjev oldu ve karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 3'e yükseltti.

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçından kareler

Grubun 3. sırasında bulunan ise bu sonuçla 4 puanda kaldı.

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçından kareler

Sarı kırmızılı taraftarlar maçın ardından pek çok oyuncunun performansından memnun değildi.

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçından kareler

Buna karşın genç oyuncu Ozan Kabak, oynadığı futbolla beğeni toplamayı başardı.

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçından kareler

18 yaşındaki oyuncunun başarılı futbolu, istatistiklere de yansıdı.

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