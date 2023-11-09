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Haberler Galeri Ludogorets Fenerbahçe maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı, şifresiz izlenecek mi? TV8,5 yayın akışı 9 Kasım Perşembe ile bugün hangi maçlar var?
Giriş Tarihi: 09.11.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 14:27

Ludogorets Fenerbahçe maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı, şifresiz izlenecek mi? TV8,5 yayın akışı 9 Kasım Perşembe ile bugün hangi maçlar var?

Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı izle ekranı araştırmaları başladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. maçında deplasmanda Bulgaristan ekibi Ludogorets'e konuk olacak. Grupta lider durumda yer bulunan takımımız rakibini yendiği taktirde gruplardan çıkmayı garantileyecek. Peki, Ludogorets Fenerbahçe maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı, şifresiz izlenecek mi? Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Ludogorets Fenerbahçe maçı TV8,5'ta mı? İşte 9 Kasım Perşembe TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

Ludogorets Fenerbahçe maçı TV8,5’ta yayınlanacak mı, şifresiz izlenecek mi? TV8,5 yayın akışı 9 Kasım Perşembe ile bugün hangi maçlar var?

Ludogorets Fenerbahçe maçı TV8.5'ta yayınlanacak mı sorusu gündemi meşgul ediyor. Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe kazanarak namağlup devam etmek istiyor. Daha önce tekbik birtakım sebeplerden dolayı bazı maçlar TV8.5 ekranlarından takip edilmişti. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Ludogorets Fenerbahçe maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? İşte, ayrıntılar…

Ludogorets Fenerbahçe maçı TV8,5’ta yayınlanacak mı, şifresiz izlenecek mi? TV8,5 yayın akışı 9 Kasım Perşembe ile bugün hangi maçlar var?

LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI TV 8.5'TA YAYINLANACAK MI, ŞİFRESİZ İZLENECEK Mİ?
Ludogorets Fenerbahçe maçı 9 Kasım Perşembe günü oynanacak. Saat 23:00'te başlayacak karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.

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Ludogorets Fenerbahçe maçı TV8,5’ta yayınlanacak mı, şifresiz izlenecek mi? TV8,5 yayın akışı 9 Kasım Perşembe ile bugün hangi maçlar var?

LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI TV8,5'TA?

Ludogorets Fenerbahçe maçı TV 8,5'ta yayınlanmayacak.

Ludogorets Fenerbahçe maçı TV8,5’ta yayınlanacak mı, şifresiz izlenecek mi? TV8,5 yayın akışı 9 Kasım Perşembe ile bugün hangi maçlar var?

TV8,5 YAYIN AKIŞI 9 KASIM
06:00 "Atletico Madrid - Celtic" Şampiyonlar Ligi E Grubu
08:00 "Lazio - Feyenoord" Şampiyonlar Ligi E Grubu
10:00 Şampiyonlar Ligi Özel
11:30 "Milan - PSG" Şampiyonlar Ligi F Grubu
13:15 "Manchester City - Young Boys" Şampiyonlar Ligi G Grubu
15:15 Şampiyonlar Ligi 4. Hafta Özetleri
16:00 Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 "Bayern Münih - Galatasaray" Youth League / Canlı
20:00 Şampiyonlar Ligi 4. Hafta İlk Gün Maç Golleri
20:45 "Napoli - Union Berlin" Şampiyonlar Ligi C Grubu / Canlı
23:00 "Real Madrid - Braga" Şampiyonlar Ligi C Grubu / Canlı
01:00 Şampiyonlar Ligi Özel / Canlı
02:00 Şampiyonlar Ligi Günün Özetleri
02:45 "Bayern Münih - Galatasaray" Şampiyonlar Ligi A Grubu
04:30 "PSV - Lens" Şampiyonlar Ligi B Grubu

Ludogorets Fenerbahçe maçı TV8,5’ta yayınlanacak mı, şifresiz izlenecek mi? TV8,5 yayın akışı 9 Kasım Perşembe ile bugün hangi maçlar var?

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU D-SMART KABLO TV TIVIBU DIGITURK
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4 Kanal 47 Kanal 41 Kanal 52 Kanal 55

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