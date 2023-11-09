Ludogorets Fenerbahçe maçı TV8,5’ta yayınlanacak mı, şifresiz izlenecek mi? TV8,5 yayın akışı 9 Kasım Perşembe ile bugün hangi maçlar var?

Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı izle ekranı araştırmaları başladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. maçında deplasmanda Bulgaristan ekibi Ludogorets'e konuk olacak. Grupta lider durumda yer bulunan takımımız rakibini yendiği taktirde gruplardan çıkmayı garantileyecek. Peki, Ludogorets Fenerbahçe maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı, şifresiz izlenecek mi? Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Ludogorets Fenerbahçe maçı TV8,5'ta mı? İşte 9 Kasım Perşembe TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...