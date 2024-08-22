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Haberler Galeri Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri tıkla-izle! (VİDEO) || Lugano BJK maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Giriş Tarihi: 22.08.2024 23:35 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 23:41

Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri tıkla-izle! (VİDEO) || Lugano BJK maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Lugano Beşiktaş karşılaşması sonrası maç özeti gündemde. 6 golün olduğu maçta golleri kimin attığı ve daha fazlası siyah beyazlı ekip tarafından maç sonrası mercek altına alındı. Kıran kırana geçen yarışta Beşiktaş beraberlikle ayrılırken, gözler İstanbul maçına çevrildi. Peki, Lugano BJK maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri tıkla-izle!

Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri tıkla-izle! VİDEO || Lugano BJK maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Çekişmeli geçen maçın ardından mücadeleyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Lugano Beşiktaş maç özeti araştırmasına koyuldu. 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle ilerleyen maçta, Lugano'nun golleri mücadeleye beraberliği getirdi. Peki, Lugano BJK maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Lugano Beşiktaş maç özeti izle!

Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri tıkla-izle! VİDEO || Lugano BJK maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile karşı karşıya geldi.Beşiktaşlı taraftarlar, İsviçre'de oynanan karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Siyah-beyazlılar sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

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Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri tıkla-izle! VİDEO || Lugano BJK maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

LUGANO BJK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI?

Beşiktaş'ın gollerini 21. ve 52. dakikada Gedson Fernandes (2) ve 55. dakikada Al-Musrati kaydetti.

Lugano'nun gollerini ise 34. dakikada Bislimi, 56. dakikada Steffen ve 63. dakikada Paulista (K.K) attı.

Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri tıkla-izle! VİDEO || Lugano BJK maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

LUGANO BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş karşılaşması 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri tıkla-izle! VİDEO || Lugano BJK maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ TIKLA-İZLE! (VİDEO)

Yüklenmesi halinde maçın özetini s sport plus youtube kanalından izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/ssport/videos

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