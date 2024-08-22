Giriş Tarihi: 22.08.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
23:41
Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri tıkla-izle! (VİDEO) || Lugano BJK maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Lugano Beşiktaş karşılaşması sonrası maç özeti gündemde. 6 golün olduğu maçta golleri kimin attığı ve daha fazlası siyah beyazlı ekip tarafından maç sonrası mercek altına alındı. Kıran kırana geçen yarışta Beşiktaş beraberlikle ayrılırken, gözler İstanbul maçına çevrildi. Peki, Lugano BJK maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri tıkla-izle!