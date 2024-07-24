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Giriş Tarihi: 24.07.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 09:52

Lugano Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı yorum! "Görünen o ki Mourinho..."

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Lugano'yu Edin Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 4-3 yenerek tur kapısını araladı. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken, Levent Tüzemen ve Murat Özbostan zorlu karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho'nun oyun ve oyuncu tercihlerini kaleme aldı. Usta isimlerin gündeminde harika oynayan Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile kötü performans sergileyen bazı isimler vardı. İşte son dakika haberinin detayları...

Lugano Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı yorum! Görünen o ki Mourinho...
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Lugano Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı yorum! Görünen o ki Mourinho...

GÜRCAN BİLGİÇ - GALİBİYET ÇOK GÜZEL BİR HALIDIR

Güzel başlayalım konuya; "Şampiyonlar Ligi elemesinde kolay rakip yoktur, doğru skor vardır" diyelim. Bunu söylemek durumundayız çünkü seyredenlerin hemen hepsi oyundan şikâyetçi... Buna oyuncu performanslarını da eklemek mümkün elbette. Krunic'ten başlar, Kent'ten devam eder, toz kondurulamayan Fred ile de devam edersiniz.

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Lugano Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı yorum! Görünen o ki Mourinho...

Galibiyet kadar güzel bir halı yoktur. Her şeyi altına koyarsınız. Tadic'in aklı–zekası, Dzeko'nun tecrübesi–kalitesi... Bir anda bütün "Bu nasıl ya" diye başlayan cümleleri alırsınız, çöpe atarsınız. Fenerbahçe'yi ritimde ve skorda tutan "buji görevi" Szymanski'deydi dün akşam. Polonyalı maça ritim ve tempo verdi. Osayi–Tadic işbirliği ile sağ kanattan ilk iki gol geldi.

Lugano Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı yorum! Görünen o ki Mourinho...

Lugano ilk isabetli şutlarından goller buldu iki yarıda da... Sonrasında Fenerbahçe'nin oyununa uydu, bir şeyler umdu. Devre kesenlerden konuşsak mı? Kent, Krunic bilindik sıkıntılar aslında. Kadro kalitesine bakarsanız, muhtaç olunan oyuncular da değiller... Ama Fred'in maçın gölgesinde saklanması enteresan. Maça ağırlığını koymasını bekliyorsunuz. Olmadı bu maçta.

Lugano Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı yorum! Görünen o ki Mourinho...

Ferdi muhtemelen üç sezon sonra önde oynadı. Attığı golü de yakıştırdı kendisine. Ama bir parantez daha var. Henüz ne Mourinho kendi oyununu bulmuş ne de takım doğru on birini. Yani; kalitesi ve tecrübesiyle Kadıköy'e gelecekler. Lille rezervasyonlarını yaparak elbette…

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