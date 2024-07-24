Giriş Tarihi: 24.07.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
09:52
Lugano Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı yorum! "Görünen o ki Mourinho..."
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Lugano'yu Edin Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 4-3 yenerek tur kapısını araladı. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken, Levent Tüzemen ve Murat Özbostan zorlu karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho'nun oyun ve oyuncu tercihlerini kaleme aldı. Usta isimlerin gündeminde harika oynayan Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile kötü performans sergileyen bazı isimler vardı. İşte son dakika haberinin detayları...