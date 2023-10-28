28 EKİM BUGÜNKÜ MAÇLAR (FİKSTÜR): Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte bugünkü maç takvimi!

Bugünkü maçlar ile ilgili araştırmalar başladı. Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Öte yandan La Liga'nın 11. haftasında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Dünyadaki tüm futbolseverlerin gözü bugün İspanya'da olacak. Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Bugün oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler 28 Ekim 2023 maç takvimi araştırmasına çıktı. İşte, 28 Ekim 2023 Perşembe bugünkü maçlar listesi…