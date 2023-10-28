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Haberler Galeri 28 EKİM BUGÜNKÜ MAÇLAR (FİKSTÜR): Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte bugünkü maç takvimi!
Giriş Tarihi: 28.10.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 11:00

28 EKİM BUGÜNKÜ MAÇLAR (FİKSTÜR): Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte bugünkü maç takvimi!

Bugünkü maçlar ile ilgili araştırmalar başladı. Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Öte yandan La Liga'nın 11. haftasında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Dünyadaki tüm futbolseverlerin gözü bugün İspanya'da olacak. Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Bugün oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler 28 Ekim 2023 maç takvimi araştırmasına çıktı. İşte, 28 Ekim 2023 Perşembe bugünkü maçlar listesi…

Maç takvimi 28 Ekim 2023 Perşembe: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

Bugünkü maçlar 28 Ekim 2023 Cumartesi maç takvimi ile kontrol ediliyor. Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ederken La Liga'nın 11. haftasında 'El Clasico' oynanacak. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusunu yöneltiyor. Öte yandan basketbol ve voleybol maçları da sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı yoğun olarak araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 28 Ekim 2023 maç takvimi

Maç takvimi 28 Ekim 2023 Perşembe: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

28 EKİM 2023 CUMARTESİ MAÇ TAKVİMİ | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

SÜPER LİG

16:00 BeIN Sports 1 Alanyaspor - Sivasspor

19:00 BeIN Sports 2 Adana Demirspor - Konyaspor

19:00 BeIN Sports 1 Ç.Rizespor - Galatasaray

TFF 1. LİG

13:30 TRT Spor Keçiörengücü - Göztepe

13:30 TRT Avaz Tuzlaspor - Erzurumspor

16:00 TRT Spor Boluspor - Bodrumspor

19:00 TRT Spor Kocaelispor - Gençlerbirliği

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Maç takvimi 28 Ekim 2023 Perşembe: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

PREMİER LİG

Chelsea - Brentford

17:00 BeIN MAX1 Bournemouth - Burnley

17:00 BeIN Sports 3 Arsenal - Sheffield United

Wolverhampton - Newcastle United

LA LİGA

Almeria - Las Palmas

17:15 S Sport Barcelona - Real Madrid

Mallorca - Getafe

22:00 S Sport Cadiz - Sevilla

Maç takvimi 28 Ekim 2023 Perşembe: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

SERİE A

Sassuolo - Bologna

Lecce - Torino

21:45 S Sport 2 Juventus - Verona

FRANSA 1. LİGİ

Reims - Lorient

Lens - Nantes

Maç takvimi 28 Ekim 2023 Perşembe: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

BUNDESLİGA

16:30 BeIN Sports 4 Bayern Münih - Darmstadt 98

Borussia Mönchengladbach - Heidenheim

16:30 BeIN MAX2 Werder Bremen - Union Berlin

Augsburg - Wolfsburg

Stuttgart - Hoffenheim

RB Leipzig - Köln

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG

Al Abha - Al Shabab

Al Fayha - Al Nassr

Al Wehda - Al Ittifaq

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