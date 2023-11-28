BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 KASIM 2023 SALI FİKSTÜRÜ | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç takvimi

Bugünkü maçlar 28 Kasım 2023 Salı maç takvimi ile kontrol ediliyor. Trendyol Süper Lig'de 13. hafta sona ererken UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Futbolseverler, Avrupa arenasında mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yalnız bırakmak istemiyor. Bu kapsamda günün maç programı ve canlı maç izle ekranı yoğun olarak araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 28 Kasım 2023 maç takvimi ve Şampiyonlar Ligi programı…