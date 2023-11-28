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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 KASIM 2023 SALI FİKSTÜRÜ | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç takvimi
Giriş Tarihi: 28.11.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 17:00

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 KASIM 2023 SALI FİKSTÜRÜ | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç takvimi

Bugünkü maçlar ile ilgili araştırmalar başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler ise ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere ülkemizi Avrupa arenasında bu yıl Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş temsil ediyor. Hal böyleyken bu akşam oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler 28 Kasım 2023 maç takvimi araştırmasına çıktı. İşte, 28 Kasım 2023 Salı bugünkü maçlar listesi ile Şampiyonlar Ligi maç programı....

Maç takvimi 28 Kasım 2023 Salı: Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

Bugünkü maçlar 28 Kasım 2023 Salı maç takvimi ile kontrol ediliyor. Trendyol Süper Lig'de 13. hafta sona ererken UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Futbolseverler, Avrupa arenasında mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yalnız bırakmak istemiyor. Bu kapsamda günün maç programı ve canlı maç izle ekranı yoğun olarak araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 28 Kasım 2023 maç takvimi ve Şampiyonlar Ligi programı…

Maç takvimi 28 Kasım 2023 Salı: Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 28 KASIM 2023 SALI

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en üst turnuvasında 5. hafta heyecanı başlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Kasım Salı günü 11 maç oynanacak.

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Maç takvimi 28 Kasım 2023 Salı: Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

20:45 Lazio - Celtic

20:45 Shakhtar - Antwerp

Maç takvimi 28 Kasım 2023 Salı: Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

23:00 Milan - B. Dortmund

23:00 Feyenoord - Atl. Madrid

Maç takvimi 28 Kasım 2023 Salı: Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

23:00 Paris SG - Newcastle

23:00 Barcelona - Porto

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