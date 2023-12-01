Giriş Tarihi: 01.12.2023 14:21
Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
14:21
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Aralık Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başladı! Hafta sonu hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig maç heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının son bulmasının ardından, Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçları kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, hafta sonu maç takvimi...