BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Aralık Süper Lig’de 14. hafta heyecanı başladı! Hafta sonu hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası bugün yapılacak iki karşılaşmayla birlikte başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hatayspor- Antalyaspor ve Karagümrük-İstanbulspor maçlarıyla başlayacak 14. haftanın maç programı şöyle: