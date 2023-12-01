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Giriş Tarihi: 01.12.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 14:21

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Aralık Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başladı! Hafta sonu hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig maç heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının son bulmasının ardından, Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçları kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, hafta sonu maç takvimi...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Aralık Süper Lig’de 14. hafta heyecanı başladı! Hafta sonu hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası bugün yapılacak iki karşılaşmayla birlikte başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hatayspor- Antalyaspor ve Karagümrük-İstanbulspor maçlarıyla başlayacak 14. haftanın maç programı şöyle:

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Aralık Süper Lig’de 14. hafta heyecanı başladı! Hafta sonu hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU!

BUGÜNKÜ MAÇLAR | 1 ARALIK CUMA

20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Aralık Süper Lig’de 14. hafta heyecanı başladı! Hafta sonu hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

2 ARALIK CUMARTESİ

13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya OBA)

16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Aralık Süper Lig’de 14. hafta heyecanı başladı! Hafta sonu hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

3 ARALIK PAZAR

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Aralık Süper Lig’de 14. hafta heyecanı başladı! Hafta sonu hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

4 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)

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