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Haberler Galeri Manchester City'de skandal! 62 Milyon Euro'luk yıldız isim tutuklandı...
Giriş Tarihi: 02.10.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 10:58

Manchester City'de skandal! 62 Milyon Euro'luk yıldız isim tutuklandı...

İngiliz devi Manchester City'de skandal bir haber dünya gündemine oturdu. İddiaya göre; takımda forma giyen yıldız bir isim gece kulübünde cep telefonu çaldığı iddiasıyla tutuklandı. Manchester City'nin 62 milyon euro bonservis bedeli ödediği yıldız, olay sonrası kelepçelendi ve avukatını arayıp saatler sonra kefaletle serbest bırakılabildi. İşte şok haberin ayrıntıları...

Manchester City’de skandal! 62 Milyon Euro’luk yıldız isim tutuklandı...

Yıldız futbolcu iddiaya göre Madrid'de bir gece kulübünde cep telefonu çaldığı iddiasıyla tutuklanarak gözaltına alındı. 26 yaşındaki oyuncunun Madrid'e seyahati, teknik direktör Roberto Martinez tarafından Portekiz kadrosundan çıkarıldıktan sonra uluslararası maç arası sırasında gerçekleşti. İşte haberin detayları...

Manchester City’de skandal! 62 Milyon Euro’luk yıldız isim tutuklandı...

Manchester City'nin orta saha oyuncusu Matheus Nunes'un, Madrid'deki bir gece kulübünde cep telefonu çaldığı şüphesiyle tutuklandığı bildirildi.

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Manchester City’de skandal! 62 Milyon Euro’luk yıldız isim tutuklandı...

26 yaşındaki Portekizli milli oyuncunun, 8 Eylül sabahının erken saatlerinde büyük bir gece kulübünde gözaltına alındığı ve sorgulanmak üzere yerel bir polis karakoluna götürüldüğü söyleniyor.

Manchester City’de skandal! 62 Milyon Euro’luk yıldız isim tutuklandı...

İspanya'nın saygın gazetelerinden El Mundo, gece kulübünün tuvaletinde izinsiz fotoğrafını çekmeye çalışan 58 yaşındaki bir adamın telefonunu almasının ardından yine iddiaya göre geri vermedi.

Manchester City’de skandal! 62 Milyon Euro’luk yıldız isim tutuklandı...

El Mundo'nun haberine göre, polis kulübe telefonla ulaşıp, futbolcunun telefonunun hala kendisinde olduğunu teyit ettikten sonra tutuklama yaptı.

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