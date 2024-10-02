Giriş Tarihi: 02.10.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
10:58
Manchester City'de skandal! 62 Milyon Euro'luk yıldız isim tutuklandı...
İngiliz devi Manchester City'de skandal bir haber dünya gündemine oturdu. İddiaya göre; takımda forma giyen yıldız bir isim gece kulübünde cep telefonu çaldığı iddiasıyla tutuklandı. Manchester City'nin 62 milyon euro bonservis bedeli ödediği yıldız, olay sonrası kelepçelendi ve avukatını arayıp saatler sonra kefaletle serbest bırakılabildi. İşte şok haberin ayrıntıları...