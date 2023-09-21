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Haberler Galeri Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Manchester United Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 21.09.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 15:03

Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Manchester United Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Manchester United Galatasaray maçı sorusu gündemdeki yerini almış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan sarı kırmızılı ekip, ilk hafta maçında evinde Kopenhag ile 2 – 2 berabere kaldı. Son 10 dakikada atılan goller sayesinde 1 puan kurtarılırken, gruptan çıkma şansını zora soktu. Maçı takip etmek isteyen vatandaşlar, "Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç fikstürü

Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Manchester United Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Manchester United Galatasaray maçı ne zaman sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Şampiyonlar Ligi'ne puansız başlayan Manchester United, temsilcimiz Galatasaray'ı evinde ağırlayacak. Peki, Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar

Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Manchester United Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

MANCHESTER UNİTED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kopenhag ile evinde 2 – 2 berabere kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup maçlarının ikinci maçında İngiliz temsilcisi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. İşte maç hakkında canlı yayın bilgileri

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Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Manchester United Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

MANCHESTER UNITED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Hafta maçı Manchester United Galatasaray mücadelesi, 3 Ekim 2023 tarihinde saat 22.00'de oynanacak.

Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Manchester United Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

MANCHESTER UNITED GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United Galatasaray maçı Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Manchester United Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

3 Ekim 2023

22.00 Manchester United - Galatasaray

24 Ekim 2023

19.45 Galatasaray – Bayern Münih

8 Kasım 2023

23.00 Bayern Münih – Galatasaray

29 Kasım 2023

20.45 Galatasaray – Manchester United

12 Aralık 2023

23.00 Kopenhag – Galatasaray

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