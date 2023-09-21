Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Manchester United Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Manchester United Galatasaray maçı sorusu gündemdeki yerini almış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan sarı kırmızılı ekip, ilk hafta maçında evinde Kopenhag ile 2 – 2 berabere kaldı. Son 10 dakikada atılan goller sayesinde 1 puan kurtarılırken, gruptan çıkma şansını zora soktu. Maçı takip etmek isteyen vatandaşlar, "Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç fikstürü