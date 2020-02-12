Sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşine düştüğü Vedat Muriqi transferinde, Fenerbahçe mutlu sona ulaşmıştı. Fenerbahçe formasıyla başarılı bir sezon geçiren Vedat Muriqi, Süper Lig'de toplam 12 gol kaydetti ve Avrupa takımlarının ilgisini çekmeyi başardı. Muriç'in peşine düşen son takım ise İngiliz devi Manchester United.
Giriş Tarihi: 12.02.2020
12:31
Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
12:41
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Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için her gün yeni bir talip ortaya çıkıyor! Son iddia ise dünya devi...
İTALYA'DAN DA TALİPLERİ VAR Milliyet'in haberine göre İtalya'dan Lazio ve Fiorentina, İngiltere'den ise Aston Villa, Burnley ve Tottenham tarafından izlenen Vedat Muriqi, dünya devinin de radarına takıldı
MANCHESTER'IN ÖNCELİĞİ MURIQI İngiliz medyasına göre Manchester United, Vedat Muriqi için resmen devreye girdi. ManU'nun bu transfere öncelik vereceği kaydedildi.
SOLSKJAER CANLI İZLEDİ United menajeri Ole Gunnar Solskjaer'in Vedat'ı yakından takip ettiği ve İngiltere-Kosova karşılaşmasında da stattan takip ettiği vurgulandı. Habere göre Norveçli menajer Vedat'ı Rashford'a alternatif olarak düşünüyor.
PREMİER LİG EKİPLERİNİN RADARINDA Burnley'nin Vedat Muriqi için 21 milyon euroyu gözden çıkardığı vurgulanırken bir diğer Premier Lig ekibi Aston Villa'nın da devreye girdiği ifade edildi.
MOURINHO'DAN OLUMLU RAPOR Tottenham ise sakatlanan Harry Kane'in yerine forvet transferi yapmadı. Menajer Jose Mourinho'nun alternatif olarak kadrosuna katmayı planladığı Vedat Muriqi için olumlu rapor verdiği iddia edildi.
MURIQI İÇİN PUSUDALAR Vedat Muriqi için İngiltere'den Manchester United, Tottenham, Burnley ve Aston Villa, İtalya'dan ise Lazio ve Fiorentina pusuda bekliyor...