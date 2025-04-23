Giriş Tarihi: 23.04.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
21:42
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’yi kızdıran paylaşım! Sarı-lacivertli isimden cevap…
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek finale yükselen Aslan, ligde de Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korumak için oynayacak. Sarı-kırmızılı takımın sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan yıldızı Mauro Icardi, sosyal media hesabından dikkat çeken bir gönderme yaptı. Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde ise hemen cevap verdi. İşte detaylar…