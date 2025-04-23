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Haberler Galeri Mauro Icardi’den Fenerbahçe’yi kızdıran paylaşım! Sarı-lacivertli isimden cevap…
Giriş Tarihi: 23.04.2025 21:42 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 21:42

Mauro Icardi’den Fenerbahçe’yi kızdıran paylaşım! Sarı-lacivertli isimden cevap…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek finale yükselen Aslan, ligde de Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korumak için oynayacak. Sarı-kırmızılı takımın sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan yıldızı Mauro Icardi, sosyal media hesabından dikkat çeken bir gönderme yaptı. Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde ise hemen cevap verdi. İşte detaylar…

Mauro Icardi’den Fenerbahçe’yi kızdıran paylaşım! Sarı-lacivertli isimden cevap…

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Mauro Icardi'den Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşım geldi.

Mauro Icardi’den Fenerbahçe’yi kızdıran paylaşım! Sarı-lacivertli isimden cevap…

G.SARAY'IN HEDEFİ ÇİFTE KUPA

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

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Mauro Icardi’den Fenerbahçe’yi kızdıran paylaşım! Sarı-lacivertli isimden cevap…

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 5-1 mağlup eden Aslan, finale yükseldi. Okan Buruk'un öğrencileri sezonu çifte kupa ile bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Mauro Icardi’den Fenerbahçe’yi kızdıran paylaşım! Sarı-lacivertli isimden cevap…

ICARDI SEZONU KAPATMIŞTI

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Cimbom, Arjantinli yıldızından faydalanamıyor. Galatasaray'ın Tottenham maçında sakatlanan başarılı oyuncu, sezonu kapatmıştı.

Mauro Icardi’den Fenerbahçe’yi kızdıran paylaşım! Sarı-lacivertli isimden cevap…

Mauro Icardi, 23 Nisan Egenemlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal media hesabından paylaşımlar yaptı.