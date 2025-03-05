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Haberler Galeri Meksika - Türkiye maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? Milli takım hazırlık maçı nerede yapılacak? TFF açıkladı!
Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:29 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 16:29

Meksika - Türkiye maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? Milli takım hazırlık maçı nerede yapılacak? TFF açıkladı!

Dünyanın en önemli futbol turnuvası olan FIFA Dünya Kupası'nda ilk hazırlık maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası hazırlıkları ABD'de başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, ABD'de iki özel maç oynayacak. Peki, Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım hazırlık maçı ne zaman? nerede oynanacak?

Meksika - Türkiye maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? Milli takım hazırlık maçı nerede yapılacak? TFF açıkladı!

FIFA Dünya Kupası'nda 54 ülkenin katıldığı kura çekiminin ardından 6'sı 5, 6'sı 4 takımlı olmak üzere toplam 12 eleme grubu belli oldu. Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile play-off müsabakaları oynayacak. Peki, A Milli Takım hazırlık maçı ne zaman? Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor?

Meksika - Türkiye maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? Milli takım hazırlık maçı nerede yapılacak? TFF açıkladı!

FIFA DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇI NE ZAMAN?

Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.

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Meksika - Türkiye maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? Milli takım hazırlık maçı nerede yapılacak? TFF açıkladı!

FIFA DÜNYA KUPASI HAZIRLIKLARINA ABD'DE BAŞLAYACAK!

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı ekibimiz, ABD'de iki özel maç oynayacak.

Meksika - Türkiye maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? Milli takım hazırlık maçı nerede yapılacak? TFF açıkladı!

A MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Milli takım, bu maçların ikincisini 10 Haziran 2025 Salı günü TSİ 03.30'da turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile yapacak. Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda karşılaşacak iki ülke, tarihte ilk kez birbirlerine rakip olacak. ABD ile oynanacak ilk maçın detayları ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

Meksika - Türkiye maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? Milli takım hazırlık maçı nerede yapılacak? TFF açıkladı!

TÜRKİYE'NİN 2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDEKİ GRUBU