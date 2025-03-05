Meksika - Türkiye maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? Milli takım hazırlık maçı nerede yapılacak? TFF açıkladı!

FIFA Dünya Kupası'nda 54 ülkenin katıldığı kura çekiminin ardından 6'sı 5, 6'sı 4 takımlı olmak üzere toplam 12 eleme grubu belli oldu. Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile play-off müsabakaları oynayacak. Peki, A Milli Takım hazırlık maçı ne zaman? Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor?