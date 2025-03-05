Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
16:29
Meksika - Türkiye maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? Milli takım hazırlık maçı nerede yapılacak? TFF açıkladı!
Dünyanın en önemli futbol turnuvası olan FIFA Dünya Kupası'nda ilk hazırlık maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası hazırlıkları ABD'de başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, ABD'de iki özel maç oynayacak. Peki, Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım hazırlık maçı ne zaman? nerede oynanacak?