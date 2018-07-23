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Almanya basınını ikiye böldü

Türk asıllı futbolcu 'in Almanya A Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklaması Alman spor basınında deprem etkisi yarattı.

Giriş Tarihi: 23.07.2018 09:22 Güncelleme Tarihi: 23.07.2018 09:27
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Almanya basınını ikiye böldü
Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü

Mesut Özil'in Almanya A Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklaması Alman basınında geniş yer buldu.

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Almanya basınını ikiye böldü
Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü

Almanya basınından bazı medya kuruluşları 'in milli takımı bırakmasını haklı bulurken, bazı kurumlar bu durumu eleştirdi.

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Almanya basınını ikiye böldü
Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, veda haberini manşetten okuyucularına duyururken Özil'in bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen resimden sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını kaydetti.

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Almanya basınını ikiye böldü
Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü

Bild, Özil'in bu karar için çok düşündüğünü ve yaşanan tartışmalardan sonra ırkçı söylemler hissettiği sürece bu formayı giymeyi düşünmeyeceğini aktardığını belirtti.

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Almanya basınını ikiye böldü
Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü

Spigel‚ 'Özil Alman Milli Takımı'nı bıraktı' başlığını atarken, kendisine karşı ırkçılık ve saygısızlık yapıldığını söyledi.

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Almanya basınını ikiye böldü
Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü

Augsburger Allgemeine Gazetesi, suçun Mesut Özil'de olduğunu belirterek, milli takım kapılarının kendisine tamamen kapandığını ifade etti.

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Almanya basınını ikiye böldü
Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü

Stern internet sitesi, Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar fotoğraf çektirebileceğini ve bu durumdan pişman olmadığını dile getirdi.

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