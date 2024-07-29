Giriş Tarihi: 29.07.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
14:32
Mete Gazoz Olimpiyatlarda ne zaman yarışacak, saat kaçta ve hangi kanalda? Mete Gazoz Olimpiyat 2024 maç programı
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Mete Gazoz'un da arasında kadrosunda bulunduğu Klasik Yay Erkek Milli Takımı çeyrek finale yükseldi. Atıcılıkta Olimpiyat, Avrupa ve Dünya şampiyonluğu bulunan Mete Gazoz, sıralama atışlarında 676 puanla 8'inci olmuştu. Peki, Mete Gazoz ne zaman yarışacak, maç tarihi belli oldu mu? İşte, Mete Gazoz Olimpiyat 2024 maç programı...