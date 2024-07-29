Mete Gazoz Olimpiyatlarda ne zaman yarışacak, saat kaçta ve hangi kanalda? Mete Gazoz Olimpiyat 2024 maç programı

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Mete Gazoz'un maç programı merak ediliyor. Klasik Yay Erkekler Milli Takımı son 16 turunda 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Peki Mete Gazoz Olimpiyatlarda ne zaman yarışacak, saat kaçta? İşte, programa ilişkin bilgiler…