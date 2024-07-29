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Haberler Galeri Mete Gazoz Olimpiyatlarda ne zaman yarışacak, saat kaçta ve hangi kanalda? Mete Gazoz Olimpiyat 2024 maç programı
Giriş Tarihi: 29.07.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 14:32

Mete Gazoz Olimpiyatlarda ne zaman yarışacak, saat kaçta ve hangi kanalda? Mete Gazoz Olimpiyat 2024 maç programı

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Mete Gazoz'un da arasında kadrosunda bulunduğu Klasik Yay Erkek Milli Takımı çeyrek finale yükseldi. Atıcılıkta Olimpiyat, Avrupa ve Dünya şampiyonluğu bulunan Mete Gazoz, sıralama atışlarında 676 puanla 8'inci olmuştu. Peki, Mete Gazoz ne zaman yarışacak, maç tarihi belli oldu mu? İşte, Mete Gazoz Olimpiyat 2024 maç programı...

Mete Gazoz Olimpiyatlarda ne zaman yarışacak, saat kaçta ve hangi kanalda? Mete Gazoz Olimpiyat 2024 maç programı

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Mete Gazoz'un maç programı merak ediliyor. Klasik Yay Erkekler Milli Takımı son 16 turunda 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Peki Mete Gazoz Olimpiyatlarda ne zaman yarışacak, saat kaçta? İşte, programa ilişkin bilgiler…

Mete Gazoz Olimpiyatlarda ne zaman yarışacak, saat kaçta ve hangi kanalda? Mete Gazoz Olimpiyat 2024 maç programı

METE GAZOZ'UN RAKİBİ KİM OLDU?
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Erkeklerde dünya ve olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 676 puanla 8'inci olarak 32 turunda Şilili Andres Felipe Gallardo Ferrada'yla eşleşti.

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Mete Gazoz Olimpiyatlarda ne zaman yarışacak, saat kaçta ve hangi kanalda? Mete Gazoz Olimpiyat 2024 maç programı

METE GAZOZ'UN MAÇI NE ZAMAN?
Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyatları'nda ilk karşılaşmasına 30 Temmuz Salı günü saat 18.58'de Şilili Andres Felipe Gallardo Ferrada ile çıkacak.

Mete Gazoz Olimpiyatlarda ne zaman yarışacak, saat kaçta ve hangi kanalda? Mete Gazoz Olimpiyat 2024 maç programı

METE GAZOZ OLİMPİYAT 2024 MAÇ PROGRAMI
Bireysel müsabakalarda, 30-31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta yapılacak eleme karşılaşmalarının ardından, 2-3-4 Ağustos'ta finaller gerçekleştirilecek.

Mete Gazoz Olimpiyatlarda ne zaman yarışacak, saat kaçta ve hangi kanalda? Mete Gazoz Olimpiyat 2024 maç programı
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