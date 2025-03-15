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Haberler Galeri Milli ara tarihleri 2025: Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Giriş Tarihi: 15.03.2025 12:52 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 12:55

Milli ara tarihleri 2025: Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off karşılaşmasında Macaristan ile karşılaşacak. 2 karşılaşmanın ardından A Ligine yükselen takımın belli olacağı milli maçta geri sayım başladı. Türkiye - Macaristan maçı öncesi milli ara tarihleri de belli oldu. Peki; 2025 Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Milli ara tarihleri 2025: Süper Lig’de milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Milli ara tarihleri bekleniyor. Sezonda Türkiye-Macaristan maçları için verilecek ara TFF tarafından belirtildi. Buna göre 29. hafta öncesi ara veriliyor. Peki; 2025 milli maç arası ne zaman, hangi tarihlerde?

Milli ara tarihleri 2025: Süper Lig’de milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor?

MİLLİ ARA NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasında 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacak A Milli Takım Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde maça çıkacak.

İki ayaklı play-off turunun ikinci maçı ise 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleşecek.

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Milli ara tarihleri 2025: Süper Lig’de milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Buna göre Süper Lig'de milli ara 16-30 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

16 Mart günü 28. haftanın son maçlarının oynanması ardından başlayacak ara 30 Mart günü sona erecek.

Milli ara tarihleri 2025: Süper Lig’de milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor?

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU!

KALECİLER: Mert Günok (Beşiktaş), Berke Özer (Eyüpspor), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor),

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydin, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli),

ORTA SAHA: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

FORVET: Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (Eyüpspor), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica).

Milli ara tarihleri 2025: Süper Lig’de milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor?