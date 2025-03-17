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Haberler Galeri MİLLİ ARA TARİHLERİ 2025: Türkiye - Macaristan maçı nedeniyle Süper Lig'de milli maç arası ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 15:30 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 15:30

MİLLİ ARA TARİHLERİ 2025: Türkiye - Macaristan maçı nedeniyle Süper Lig'de milli maç arası ne zaman başlayacak?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya gelecek ve iki maç sonunda A Ligi'ne yükselen ekip belli olacak. Bu karşılaşmalar nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken, futbolseverler milli aranın ne zaman başlayıp biteceğini merak ediyor. Peki, 2025 Süper Lig'de milli ara ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

MİLLİ ARA TARİHLERİ 2025: Türkiye - Macaristan maçı nedeniyle Süper Lig’de milli maç arası ne zaman başlayacak?

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarının tamamlanmasıyla milli araya girildi. A Milli Takım, 20 Mart'ta Macaristan'ı konuk edecek. Aynı süreçte UEFA Uluslar Ligi'nde kritik grup karşılaşmaları oynanacak. Peki, milli ara ne kadar sürecek? İşte Süper Lig ve milli maç takvimi…

MİLLİ ARA TARİHLERİ 2025: Türkiye - Macaristan maçı nedeniyle Süper Lig’de milli maç arası ne zaman başlayacak?

MİLLİ ARA NE ZAMAN, KAÇ GÜN DEVAM EDECEK?

Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle Süper Lig'e ara verilecek. Milli ara, 17 Mart 2025'te başlayıp 27 Mart'ta sona erecek.

Lig mücadeleleri ise 28 Mart Cumartesi günü yeniden başlarken, ilk maçlar saat 16.00'da Antalyaspor - Alanyaspor ve Kayserispor - Hatayspor arasında oynanacak.

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MİLLİ ARA TARİHLERİ 2025: Türkiye - Macaristan maçı nedeniyle Süper Lig’de milli maç arası ne zaman başlayacak?

Süper Lig'in yanı sıra, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1 gibi dünyada en çok izlenen liglerde de milli ara nedeniyle karşılaşmalar yapılmayacak.

MİLLİ ARA TARİHLERİ 2025: Türkiye - Macaristan maçı nedeniyle Süper Lig’de milli maç arası ne zaman başlayacak?

28 Mart Cumartesi

16.00 Antalyaspor- Alanyaspor

16.00 Kayserispor- Hatayspor

20.30 Bodrum FK- Fenerbahçe

20.30 Konyaspor- Gaziantep FK

29 Mart Pazar

13.30 Sivasspor- Adana Demirspor

16.00 Samsunspor- Kasımpaşa

16.00 Trabzonspor- Göztepe

20.30 Beşiktaş- Galatasaray

MİLLİ ARA TARİHLERİ 2025: Türkiye - Macaristan maçı nedeniyle Süper Lig’de milli maç arası ne zaman başlayacak?

MACARİSTAN TÜRKİYE MİLLİ TAKIM KADROSU

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre aday kadro şöyle:

Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)