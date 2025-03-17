MİLLİ ARA TARİHLERİ 2025: Türkiye - Macaristan maçı nedeniyle Süper Lig’de milli maç arası ne zaman başlayacak?

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarının tamamlanmasıyla milli araya girildi. A Milli Takım, 20 Mart'ta Macaristan'ı konuk edecek. Aynı süreçte UEFA Uluslar Ligi'nde kritik grup karşılaşmaları oynanacak. Peki, milli ara ne kadar sürecek? İşte Süper Lig ve milli maç takvimi…