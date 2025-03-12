Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
09:22
MİLLİ MAÇ! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin maç takvimi
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde hazırlık maçlarına çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) duyurusuna göre, milliler bu kapsamda turnuvanın ev sahiplerinden biri olan ABD ile özel bir karşılaşma oynayacak. Daha önce dört kez karşılaşan iki ekip arasında Türkiye'nin yalnızca bir galibiyeti bulunuyor. Peki, ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte maç takvimi