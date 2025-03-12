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Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 09:22

MİLLİ MAÇ! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin maç takvimi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde hazırlık maçlarına çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) duyurusuna göre, milliler bu kapsamda turnuvanın ev sahiplerinden biri olan ABD ile özel bir karşılaşma oynayacak. Daha önce dört kez karşılaşan iki ekip arasında Türkiye'nin yalnızca bir galibiyeti bulunuyor. Peki, ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte maç takvimi

MİLLİ MAÇ! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin maç takvimi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD'de iki özel maç yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre milliler, ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşılaşacak. Daha önce dört kez rakip olan iki takım arasında Türkiye yalnızca bir galibiyet alabildi. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

MİLLİ MAÇ! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin maç takvimi

TFF DUYURDU: MİLLİ TAKIM ABD İLE KARŞILAŞACAK!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

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MİLLİ MAÇ! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin maç takvimi

ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD - Türkiye maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.40'ta başlayacak.

Mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

MİLLİ MAÇ! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin maç takvimi

MİLLİLERİN DİĞER RAKİBİ MESİKA!

Meksika - Türkiye maçı, 10 Haziran 2025 Salı günü oynanacak ve TSİ 03.30'da başlayacak.

Mücadele, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak.

İki ülke, A milli düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek.

MİLLİ MAÇ! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin maç takvimi

FIFA sıralamasında 16. sırada bulunan ABD, 1990 senesinden günümüze kadar düzenlenen biri hariç tüm Dünya Kupası finallerinde yer aldı ve bu yıl da 14 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 CONCACAF Altın Kupa'da mücadele edecek.