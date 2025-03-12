MİLLİ MAÇ! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin maç takvimi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD'de iki özel maç yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre milliler, ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşılaşacak. Daha önce dört kez rakip olan iki takım arasında Türkiye yalnızca bir galibiyet alabildi. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?