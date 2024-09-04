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Haberler Galeri MİLLİ MAÇ DETAYLARI! Galler- Türkiye Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 04.09.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 13:58

MİLLİ MAÇ DETAYLARI! Galler- Türkiye Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli futbol takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4.grupta Galler ile mücadele edecek. Eylül ayı içerisinde iki maç oynayacak olan kırmızı beyazlı takım ilk maçını deplasmanda gerçekleştirecek. Milli Takım, Galler ile oynadığı 9 karşılaşmadan 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Türkiye gruptaki ilk maçından galip ayrılarak grupta yükselmek istiyor. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ DETAYLARI! Galler- Türkiye Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galler-Türkiye milli maçına dair detaylar araştırılıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı Uluslar B Ligi'nde Galler ile mücadele edecek. Takımımız ilk maçı kazanarak 3 puanla başlamak istiyor. İşte, Galler-Türkiye milli maç detayları

MİLLİ MAÇ DETAYLARI! Galler- Türkiye Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü grupta ilk maçında Galler ile karşılaşacak. Mücadele 6 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

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MİLLİ MAÇ DETAYLARI! Galler- Türkiye Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ DETAYLARI! Galler- Türkiye Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A MİLLİ TAKIM UEFA ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP İLK MAÇINA ÇIKIYOR!
UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta İzlanda, Galler ve Karadağ ile mücadele edecek olan A Milli Futbol takımımız ilk maçına Galler deplasmanında çıkacak. Sonrasında İzlanda'yı sahasında konuk edecek.

MİLLİ MAÇ DETAYLARI! Galler- Türkiye Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Aday kadroya davet edilen futbolcular şunlar:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

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