Giriş Tarihi: 04.09.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
13:58
MİLLİ MAÇ DETAYLARI! Galler- Türkiye Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli futbol takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4.grupta Galler ile mücadele edecek. Eylül ayı içerisinde iki maç oynayacak olan kırmızı beyazlı takım ilk maçını deplasmanda gerçekleştirecek. Milli Takım, Galler ile oynadığı 9 karşılaşmadan 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Türkiye gruptaki ilk maçından galip ayrılarak grupta yükselmek istiyor. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?