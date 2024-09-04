MİLLİ MAÇ DETAYLARI! Galler- Türkiye Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A MİLLİ TAKIM UEFA ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP İLK MAÇINA ÇIKIYOR!

UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta İzlanda, Galler ve Karadağ ile mücadele edecek olan A Milli Futbol takımımız ilk maçına Galler deplasmanında çıkacak. Sonrasında İzlanda'yı sahasında konuk edecek.