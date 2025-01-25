Giriş Tarihi: 25.01.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
12:04
MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım kalan maçları
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırayı alan A Milli Futbol Takımı, A Ligi'ne yükselme mücadelesinde Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Rövanş formatında oynanacak bu kritik karşılaşmanın ilk ayağı İstanbul'da, Rams Park'ta gerçekleşecek. Ay-yıldızlılar, ikinci maçı ise deplasmanda oynayacak. Futbolseverler Ay-yıldızlı ekibi yeşil sahada görmenin heyecanı içerisinde. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar…