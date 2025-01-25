MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım kalan maçları

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak. A Ligi'ne yükselmek için önemli bir mücadele verecek olan milli takım, ilk maçta Macaristan'ı İstanbul'da konuk edecek. Ev sahibi avantajını değerlendirmek isteyen Türkiye, rakibini yenerek turu geçmeyi hedefliyor. Peki; Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı hangi kanalda?