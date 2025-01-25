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Giriş Tarihi: 25.01.2025 12:04 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 12:04

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım kalan maçları

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırayı alan A Milli Futbol Takımı, A Ligi'ne yükselme mücadelesinde Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Rövanş formatında oynanacak bu kritik karşılaşmanın ilk ayağı İstanbul'da, Rams Park'ta gerçekleşecek. Ay-yıldızlılar, ikinci maçı ise deplasmanda oynayacak. Futbolseverler Ay-yıldızlı ekibi yeşil sahada görmenin heyecanı içerisinde. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar…

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım kalan maçları

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak. A Ligi'ne yükselmek için önemli bir mücadele verecek olan milli takım, ilk maçta Macaristan'ı İstanbul'da konuk edecek. Ev sahibi avantajını değerlendirmek isteyen Türkiye, rakibini yenerek turu geçmeyi hedefliyor. Peki; Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım kalan maçları

PLAY-OFF RAKİBİMİZ MACARİSTAN!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.

Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi yolunda play-off'taki rakibi Macaristan!

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MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım kalan maçları

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak.

Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım kalan maçları

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Macaristan play-off maçının TV8 ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım kalan maçları

A LİGİ'NDE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Son 8 arasında giren Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Danimarka, çeyrek final kurasında yer alacak.

Çift ayaklı eleme maçlarına çıkacak söz konusu 8 takım, 2024-2025 sezonu UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.

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