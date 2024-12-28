MİLLİ MAÇTA HEYECAN DORUKTA! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım fikstür

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi play-off maç programı belli oldu. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'unda gösterdiği üstün performansla Galler'in ardından ikinci sırada yer alan A Milli Futbol Takımımız doğrudan A Ligi'ne yükselme şansını kaybetti. Türkiye, play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Uluslar Ligi play-off maç programı ve tüm detaylar…