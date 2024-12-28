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Haberler Galeri MİLLİ MAÇTA HEYECAN DORUKTA! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım fikstür
Giriş Tarihi: 28.12.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 10:56

MİLLİ MAÇTA HEYECAN DORUKTA! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım fikstür

Uluslar Ligi B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, A Ligi'ne yükselmek için play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak. Rövanş usulüne göre oynanacak zorlu mücadelede Montella yönetimindeki ay-yıldızlı takım, play-off aşamasında ilk maçta İstanbul'da ev sahibi olarak sahaya çıkacak. Maç, Rams Park'ta oynanacak. Peki; Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı hakkında tüm detaylar...

MİLLİ MAÇTA HEYECAN DORUKTA! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım fikstür

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi play-off maç programı belli oldu. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'unda gösterdiği üstün performansla Galler'in ardından ikinci sırada yer alan A Milli Futbol Takımımız doğrudan A Ligi'ne yükselme şansını kaybetti. Türkiye, play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Uluslar Ligi play-off maç programı ve tüm detaylar…

MİLLİ MAÇTA HEYECAN DORUKTA! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım fikstür

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

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MİLLİ MAÇTA HEYECAN DORUKTA! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım fikstür

TÜRKİYE-MACARİSTAN ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak.

Ay-Yıldızlıların, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak.

Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak

MİLLİ MAÇTA HEYECAN DORUKTA! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım fikstür

ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

  • Türkiye-Macaristan
  • Ukrayna-Belçika
  • Avusturya-Sırbistan
  • Yunanistan-İskoçya
MİLLİ MAÇTA HEYECAN DORUKTA! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım fikstür

PLAY-OFF RÖVANŞ USULÜ OYNANACAK

Play-off maçları çift maç eleme usulüne göre düzenlenecek. Macaristan'ın eşleşmede tur atlayan taraf olması halinde A Ligi'nde yolunda Uluslar Ligi'ne devam edecek. A Milli Takımımızın 2 maç sonunda üstün olması durumunda Türkiye B Ligi'nde A Ligi'ne yükselirken Macaristan B Ligi'nde mücadelesini sürdürecek.

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