Giriş Tarihi: 28.12.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
10:56
MİLLİ MAÇTA HEYECAN DORUKTA! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım fikstür
Uluslar Ligi B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, A Ligi'ne yükselmek için play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak. Rövanş usulüne göre oynanacak zorlu mücadelede Montella yönetimindeki ay-yıldızlı takım, play-off aşamasında ilk maçta İstanbul'da ev sahibi olarak sahaya çıkacak. Maç, Rams Park'ta oynanacak. Peki; Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı hakkında tüm detaylar...