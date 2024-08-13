Mourinho için olay sözler! "Türk hocalar gibi sürekli..." | 'Çanlar Okan Buruk için çalıyor'

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray, Hatayspor'u zor yenmesine rağmen oyun olarak çok kötü oynamadı. İcardi, Batshuayi, Mertens sonuç odaklı yıldızlar. Barış Alper iyi mücadele eden ama finali konusunda istikrarı olmayan bir yıldız adayı. İkinci yarının başında İcardi'nin 'al da at' dediği pası gol yapamaması, istikrarsız vuruşlarının belgesidir. Oysa topa vurur gibi yapıp çekse boş kaleye sol ayağıyla yuvarlardı. Ama algı operasyonları Galatasaray'ı hedef seçtiği için bir anda Okan Buruk ve oyuncular, eleştiri çukuruna atıldı. Maçın genelinde rakibin bir pozisyonu var, Galatasaray'ın direkten dönen, kalecinin çıkardığı, karşı karşıya atılamayan 6-7 net pozisyonu var. Okan hocanın "İçimizden de bizi karıştırmak isteyenler var" sözü, Galatasaraylı kimliklerine rağmen hunharca eleştiri yapan kişilere yöneliktir. Keşke Okan hoca isim verseydi, o insanları deşifre etseydi. Çünkü dile getirmediği isimler, kendisine karşı 'dilimin kemiği yok' anlayışıyla yükleniyorlar.