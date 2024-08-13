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Haberler Galeri Mourinho için olay sözler! "Türk hocalar gibi sürekli..." | 'Çanlar Okan Buruk için çalıyor'
Giriş Tarihi: 13.08.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:14

Mourinho için olay sözler! "Türk hocalar gibi sürekli..." | 'Çanlar Okan Buruk için çalıyor'

SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında oynanan maçları ve yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı. Usta isimler, Jose Mourinho ve Okan Buruk'un çarpıcı açıklamaları, Beşiktaş'ın eksikleri ve Abdullah Avcı'nın oyun planı ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandılar.

MURAT ÖZBOSTAN
Mourinho için olay sözler! Türk hocalar gibi sürekli... | ’Çanlar Okan Buruk için çalıyor’

SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında oynanan maçları ve yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı. Usta isimler, Jose Mourinho ve Okan Buruk'un çarpıcı açıklamaları, Beşiktaş'ın eksikleri ve Abdullah Avcı'nın oyun planı ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandılar.

Mourinho için olay sözler! Türk hocalar gibi sürekli... | ’Çanlar Okan Buruk için çalıyor’

- Okan Buruk, saha içi kadar saha dışı mesajlarıyla da gündemde. "İçimizden de bizi karıştırmak isteyenler var" dedi. Galatasaray'ın içindeki İrlandalılar sizce kim ya da kimler?

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Mourinho için olay sözler! Türk hocalar gibi sürekli... | ’Çanlar Okan Buruk için çalıyor’

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray, Hatayspor'u zor yenmesine rağmen oyun olarak çok kötü oynamadı. İcardi, Batshuayi, Mertens sonuç odaklı yıldızlar. Barış Alper iyi mücadele eden ama finali konusunda istikrarı olmayan bir yıldız adayı. İkinci yarının başında İcardi'nin 'al da at' dediği pası gol yapamaması, istikrarsız vuruşlarının belgesidir. Oysa topa vurur gibi yapıp çekse boş kaleye sol ayağıyla yuvarlardı. Ama algı operasyonları Galatasaray'ı hedef seçtiği için bir anda Okan Buruk ve oyuncular, eleştiri çukuruna atıldı. Maçın genelinde rakibin bir pozisyonu var, Galatasaray'ın direkten dönen, kalecinin çıkardığı, karşı karşıya atılamayan 6-7 net pozisyonu var. Okan hocanın "İçimizden de bizi karıştırmak isteyenler var" sözü, Galatasaraylı kimliklerine rağmen hunharca eleştiri yapan kişilere yöneliktir. Keşke Okan hoca isim verseydi, o insanları deşifre etseydi. Çünkü dile getirmediği isimler, kendisine karşı 'dilimin kemiği yok' anlayışıyla yükleniyorlar.

Mourinho için olay sözler! Türk hocalar gibi sürekli... | ’Çanlar Okan Buruk için çalıyor’

ÖMER ÜRÜNDÜL: Bunun açıklığa kavuşması Galatasaray'ın menfaatinedir. Galatasaray ilk maçı zor da olsa son dakikada kazandı. Ama şans faktörünün sürekli Okan hocanın yanında olup olmayacağını tahmin edemiyorum. Aslında Şampiyonlar Ligi için çok iyi bir kura çekildi. Buna rağmen yine de tehlikeli maç. Çünkü en vasat Avrupa takımı dahi bizim ligimizdekilere göre iyi durumda.

Mourinho için olay sözler! Türk hocalar gibi sürekli... | ’Çanlar Okan Buruk için çalıyor’

GÜRCAN BİLGİÇ: Çanlar Okan hoca için çalıyor. Şampiyon kadroya takviye yapmasına rağmen iki maçta beşer gol yiyerek kaybetti. Oyun alarm veriyor ve önlerinde Young Boys sınavı var. Galatasaray'da sanki "Fatih hoca loading" günleri başladı. Okan Buruk da bunları fark edecek kadar tecrübeli. Erden Timur'un ayrılığı sonrasında problem olunca, ortalığın karışmaması sürpriz olurdu.

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