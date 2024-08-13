Mourinho için olay sözler! "Türk hocalar gibi sürekli..." | 'Çanlar Okan Buruk için çalıyor'

SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında oynanan maçları ve yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı. Usta isimler, Jose Mourinho ve Okan Buruk'un çarpıcı açıklamaları, Beşiktaş'ın eksikleri ve Abdullah Avcı'nın oyun planı ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandılar. - Okan Buruk, saha içi kadar saha dışı mesajlarıyla da gündemde. 'İçimizden de bizi karıştırmak isteyenler var' dedi. Galatasaray'ın içindeki İrlandalılar sizce kim ya da kimler? LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray, Hatayspor'u zor yenmesine rağmen oyun olarak çok kötü oynamadı. İcardi, Batshuayi, Mertens sonuç odaklı yıldızlar. Barış Alper iyi mücadele eden ama finali konusunda istikrarı olmayan bir yıldız adayı. İkinci yarının başında İcardi'nin 'al da at' dediği pası gol yapamaması, istikrarsız vuruşlarının belgesidir. Oysa topa vurur gibi yapıp çekse boş kaleye sol ayağıyla yuvarlardı. Ama algı operasyonları Galatasaray'ı hedef seçtiği için bir anda Okan Buruk ve oyuncular, eleştiri çukuruna atıldı. Maçın genelinde rakibin bir pozisyonu var, Galatasaray'ın direkten dönen, kalecinin çıkardığı, karşı karşıya atılamayan 6-7 net pozisyonu var. Okan hocanın 'İçimizden de bizi karıştırmak isteyenler var' sözü, Galatasaraylı kimliklerine rağmen hunharca eleştiri yapan kişilere yöneliktir. Keşke Okan hoca isim verseydi, o insanları deşifre etseydi. Çünkü dile getirmediği isimler, kendisine karşı 'dilimin kemiği yok' anlayışıyla yükleniyorlar. ÖMER ÜRÜNDÜL: Bunun açıklığa kavuşması Galatasaray'ın menfaatinedir. Galatasaray ilk maçı zor da olsa son dakikada kazandı. Ama şans faktörünün sürekli Okan hocanın yanında olup olmayacağını tahmin edemiyorum. Aslında Şampiyonlar Ligi için çok iyi bir kura çekildi. Buna rağmen yine de tehlikeli maç. Çünkü en vasat Avrupa takımı dahi bizim ligimizdekilere göre iyi durumda. GÜRCAN BİLGİÇ: Çanlar Okan hoca için çalıyor. Şampiyon kadroya takviye yapmasına rağmen iki maçta beşer gol yiyerek kaybetti. Oyun alarm veriyor ve önlerinde Young Boys sınavı var. Galatasaray'da sanki 'Fatih hoca loading' günleri başladı. Okan Buruk da bunları fark edecek kadar tecrübeli. Erden Timur'un ayrılığı sonrasında problem olunca, ortalığın karışmaması sürpriz olurdu. BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray'da yönetim ve profesyonellerin eylem ve profillerine bakıldığında, lider olarak ön plana çıkması gereken tek isim var: Okan Buruk… İçlerindeki İrlandalı kim bilmem ama görünenleri sıralayayım: Transferde geç kalan, Kemerburgaz'da takıma göstermelik tek idman yaptıran, Erden Timur ile çalışanların hayatını zorlaştıran, Sportif A.Ş'de koltuk kavgası yapan, Florya ihalesini ne zaman yapıp da ne zaman Bankalar Birliği'nden çıkmayan, 'UEFA tepemizde' deyip transferde tek kalemde rekor kıran, takım kaptanının 'Gidiyorum-kalıyorum' papatya falına seyirci kalan bir yönetim var. Karşılarında da kombinesini, formasını, yayın paketini almış, huzurlu bir takım bekleyen taraftar var. Taraftarın içlerindeki İrlandalı olmadığı ortada. O zaman ne yapacaklar? Dönüp aynaya bakacaklar... 'MOURINHO, TÜRK HOCALAR GİBİ!' - Mourinho 4 resmî maçta da oynattığı futbolla taraftarı tatmin etmedi. Bunun eleştiri konusu olması doğal mı yoksa hocaya haksızlık mı yapılıyor? LEVENT TÜZEMEN: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gerek Jorge Jesus'a gerekse İsmail Kartal'a çok önemli oyuncular transfer etti. Bu iki hoca, şampiyonluk gelmese de oynattıkları oyunla tribünlere keyif verdiler. Mourinho, gövdeli bir isim olarak geldi ama istikrarlı bir kadro kuramadığı gibi oyuncuları keyif veren bir takım haline getiremedi. Mourinho, eleştirilere bir Türk teknik adam gibi sürekli bahaneler buluyor. 'Ali geç geldi, Veli antrenmanlara yeni başladı, Fred'i özledim' gibi söylemlerde bulundu. Fenerbahçeliler, 'Mourinho geldi, dertler bitti' gibi düşünüyorlar. Mourinho, bahane üretmeyip Fenerbahçe'yi beklentileri karşılayacak bir rotaya oturtmalı. ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe bugüne kadar oynadığı maçlarda futbol olarak beklentileri karşılayamadı. Bunun çeşitli nedenleri var. Öncelikle üç önemli yetenek Tadic, İrfan Can ve Dzeko'lu 11, bu oyuncuların fiziksel durumları dolayısıyla tempolu bir ofansif futbola izin vermiyor. Zaten Lille ile deplasmanda ve ligdeki ilk maçta hücumda sahneye çıkan tek isim, hazır olmamasına rağmen Maximin'di. Mourinho için eleştiriler biraz erken. Kendisi kariyerli bir hocadır. Kısa sürede takımı toparlayacağını düşünüyorum. Orta sahaya bir takviye gerekli ve de çok önemli bir santrfor olan En-Nesyri'nin bir an önce kuvvetlenmesi şart. GÜRCAN BİLGİÇ: Kenarda Mourinho duruyorsa beklentiler yükselecek. Ama Portekizli hoca maç sonu açıklamasında memnuniyetsizliğini ve yetersizliklerin nedenlerini sıraladı. Zaman istiyor, eylülün ikinci yarısını da hedef olarak ortaya koyuyor. Mourinho'nun takımları 'iyi oynayan' değil, 'kazanan' olmak isterler. Daha taşlar yerine oturmadı. Süreç, yıldız oyuncuların performansları ve Mourinho'nun stratejilerini gerektiriyor. Lille maçı da bunlardan biri. Hocanın geldiğini belli etmesi lazım. Bu maç; o maç… BÜLENT TİMURLENK: Nasıl başladığı bu kadar önemliyse İsmail Kartal, 19 maç arka arkaya kazanmıştı, onunla devam ederdiniz. İki kamp geçirmiş, milli oyuncuları kendini bulmamış, Fred'den yoksun Mourinho için 'Bütün sezon bu futbolu oynatacak' demek, kötü bir fikir. Ağustos ayında 3 ön eleme turu oynayıp milli araya kadar 4 lig haftasında fire vermeden geçmek ve transfer kapandıktan sonra eylül ayının ikinci yarısında oyunu oturtmak, Portekizlinin planıdır. Mourinho, Tottenham ve Roma'nın ardından Avrupa'da şampiyonluğa oynamayan bir başka takıma daha gitmeyip zirve yarışı veren Fenerbahçe'yi tercih etti. 99 puan toplamış bir takım teslim aldığının farkında. O kalemini erken sivriltenlerin yazdıklarını sildirecek kadar tecrübeye sahip. Beklemek güzel eylemdir, deneyin. 'BEŞİKTAŞ TAKIM OYUNU OYNAMIYOR' - Beşiktaş iki isabetli şutla Samsun'da kazandı. Süper Kupa ve önemli bir deplasman galibiyeti. Bu maçlar ışığında hangi bölgelere transfer ihtiyacı var? LEVENT TÜZEMEN: İmmobile, Rafa Silva gibi yıldız oyuncular sonuca endeksli. Yani bu iki oyuncudan oyun da çıkar goller de çıkar. Ama Beşiktaş, takım oyunu oynamıyor. Siyah-beyazlılar, üst üste iki galibiyeti sadece yıldızlarıyla kazandı. Transfer için ise Paulista'nın yanına ayağını iyi kullanan bir sol stopere ihtiyaç var. Masuaku kaliteli bir oyuncu ama istikrarı yok. Güçlü bir yedeği olmalı. Bütün sezonu Svensson ile Beşiktaş geçiremez. Sonuçta Beşiktaş'ın defans ile ilgili oyunculara ihtiyacı var. ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş, kaliteli oyuncularıyla iki gol buldu. Ama 90 dakika oyunu domine eden Samsunspor'du. Her zaman belirttiğim gibi ligimizdeki bu tip takımların kadro kaliteleri çok sınırlı. Beşiktaş'ta bana göre iyi bir kanat forvetine öncelikle ihtiyaç var. Bir tane de orta sahaya takviye gerekiyor. Rafa Silva benim çok iyi takip ettiğim, çok kaliteli bir oyuncu. Kafamdaki en önemli soru işareti, İmmobile'deki düşük performans. GÜRCAN BİLGİÇ: En dikkat çekici gelişme, takım konsantrasyonu. Disiplinli oynuyorlar ve topun hemen arkasına geçiyorlar. Yalnız orta sahayı iki oyuncuya; Gedson ve Musrati'ye bıraktılar. Sıkıntı çıkacaksa, bu ikilinin yalnızlaşmasından olacak. Çünkü skor yapamadıklarında, orta sahayı çok çabuk geçen bir rakip buluyorlar karşılarında. Van Bronckhorst'un dediği gibi, bu dönemlerde kazanarak yola devam etmek önemli. Çünkü Beşiktaş camiası zirvenin 50 puan gerisinde kalan bir sezon yaşadı. Takımın taraftarı tekrar arkasına alması, kazanma inancını oluşturması ile mümkün. BÜLENT TİMURLENK: Üç transferin de kusursuz başladığı Beşiktaş'ta hem sağ bek hem de sağ açık ışık vermiyor. Bir stoper ihtiyacı daha var. Beşiktaş, 8+3 sonrası doğru yabancılarla takım kalitesini yükseltti. Gio'nun kimlere soğuk baktığı ortada. Hem rahat idman yapabilmesi hem de yeni transferlere bütçe açılabilmesi için gidecekler listesindekilerin arkasından bir kova su dökmeli. Bu beklentilerin yanında, Amir gibi bu ligin en kaliteli orta sahalarından biri neden kiralık gönderildi? Bu soru çok sorulur. 'DRAGUŞ, AVCI'YA UYMAZ' - Trabzonspor berabere kalarak taraftarını kızdırdı ve daha ilk haftadan isyan var. Özellikle Abdullah Avcı eleştirilerin odağında. Bu eleştirileri haklı buluyor musunuz? LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor'un yaptığı transferler asla yıldız transferler değil. Hâlâ Visca, Mendy, Trezeguet, kaleci Uğurcan gibi eski tüfekler parıldıyor. Hücum hattı Weghorst ya da Onuachu diye bağırıyor. Avcı kusura bakmasın ama bu oyuncularla Trabzonspor yarışın içinde zor olur. ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzonspor'un yenilenmiş bir kadrosu var. Tabii ki sistemi oturtmak kolay değil. Ama Avrupa maçı ve Sivas deplasmanı gösterdi ki yine gidişat hakkında tehlikeli sinyaller var. Mutlaka iyi bir santrfor transferi şart. Draguş birinci sınıf bir oyuncu değil. Üstelik de Avcı'nın kafasındaki oyun planını işletecek bir santrfor tipi de değil. GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonsporluları öfkelendiren beraberlik değil, takımın oyun olarak güdük kalması ve etkisizliği esas sorun. Pas takımı olmaya çalışıyorlar ama bunu çok yavaş yapıyorlar. Uğurcan'ın kurtarışları olmasa başka şeyler de konuşuyor olurduk. Abdullah Avcı eksikleri çok net tespit eden, rakibe göre takımını kurgulayan bir teknik adam. Şu gerçeği unutmayalım; takımının yıldızı kalecisi… Trabzonspor'da bu kabul edilemez. Hem santrfora hem de orta sahaya takımın yükünü çekecek, sorumluluk alacak 'kaliteli' oyuncular lazım. Çünkü kapanan rakiplere karşı oynayacaklar, her zaman duran toplarla problemleri çözemezler.