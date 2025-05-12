Giriş Tarihi: 12.05.2025 07:07
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
07:07
Mustafa Çulcu o pozisyonu yorumladı! "Skandal karar VAR'dan döndü"
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Siyah-beyazlı takım rakibini 4-1'lik skorla mağlup ederek 3. sıraya yükseldi. Maçta tartışma konusu olan pozisyonlar da meydana geldi. SABAH Spor yazarları Fatih Doğan, Ali Gültiken ve Mustafa Çulcu karşılaşma hakkında dikkat çeken sözler kaleme aldı. Çulcu, maçın tartışma yaratan pozisyonu için yorumunu yaptı. İşte usta kalemlerin maç yorumu...