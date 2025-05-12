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Giriş Tarihi: 12.05.2025 07:07 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 07:07

Mustafa Çulcu o pozisyonu yorumladı! "Skandal karar VAR'dan döndü"

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Siyah-beyazlı takım rakibini 4-1'lik skorla mağlup ederek 3. sıraya yükseldi. Maçta tartışma konusu olan pozisyonlar da meydana geldi. SABAH Spor yazarları Fatih Doğan, Ali Gültiken ve Mustafa Çulcu karşılaşma hakkında dikkat çeken sözler kaleme aldı. Çulcu, maçın tartışma yaratan pozisyonu için yorumunu yaptı. İşte usta kalemlerin maç yorumu...

SPOR SERVİSİ
Mustafa Çulcu o pozisyonu yorumladı! Skandal karar VAR’dan döndü

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

Mustafa Çulcu o pozisyonu yorumladı! Skandal karar VAR’dan döndü

SABAH Spor yazarları Fatih Doğan, Ali Gültiken ve Mustafa Çulcu karşılaşma hakkında dikkat çeken sözler kaleme aldı. Çulcu, maçın tartışma yaratan pozisyonu için yorumunu yaptı. İşte usta kalemlerin maç yorumu...

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Mustafa Çulcu o pozisyonu yorumladı! Skandal karar VAR’dan döndü

FATİH DOĞAN: AVRUPA LİGİ'NE YELKEN AÇTI

Beşiktaş'ta Serdal Adalı 3 yıllığına yeniden seçildi. "Sandıklardan bayraklar çıkacak" nostaljik repliğiyle manifestosunu yaptı. Konuşma yaptığı sıralarda Beşiktaş, Dolmabahçe'de yeni yönetimin yeni manifestosunun altını doldurmaya çalışıyordu. Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında önemli bir galibiyet aldı ve haftayı bay geçen Samsunspor'u geçerek 58 puanla 3. sıraya yerleşti, Avrupa Ligi'ne yelken açtı.

Mustafa Çulcu o pozisyonu yorumladı! Skandal karar VAR’dan döndü

"GECENİN İLGİNÇ ANLARINDAN BİRİYDİ"

Maçtan önce; Chamberlain'in sakatlanmasıyla Mustafa Hekimoğlu ve Uduokhai'nin sakatlanmasıyla Emrecan değişikliği dikkat çekiciydi. Necip'in uzun bir sakatlık arasının ardından 85'te oyuna girmesi de gecenin ilginç anlarından biriydi. Beşiktaş, maça hızlı başladı ve ilk yarım saatlik bölümde Rafa Silva'nın golüyle öne geçti. Rafa goller attıkça ilk aklıma gelen, etrafının yırtıcı bir santrfor ve hızlı bir sol açıkla acilen desteklenmesi gerektiği.

Mustafa Çulcu o pozisyonu yorumladı! Skandal karar VAR’dan döndü

Rashica'nın şık golüyle farkı ikiye çıkaran Beşiktaş, soyunma odasına rahat bir skorla gitmeyi hedefliyordu. Ancak uzatmada direkten dönen topta Arda Okan'ın golüyle Adana Demir oyuna güzellik kattı. İkinci yarı Beşiktaş, İmmobile'nin golüyle farkı tekrar ikiye çıkardı. Bu gol, Adana Demir'in direncini kırdı.