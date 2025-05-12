Mustafa Çulcu o pozisyonu yorumladı! "Skandal karar VAR'dan döndü"

"GECENİN İLGİNÇ ANLARINDAN BİRİYDİ"

Maçtan önce; Chamberlain'in sakatlanmasıyla Mustafa Hekimoğlu ve Uduokhai'nin sakatlanmasıyla Emrecan değişikliği dikkat çekiciydi. Necip'in uzun bir sakatlık arasının ardından 85'te oyuna girmesi de gecenin ilginç anlarından biriydi. Beşiktaş, maça hızlı başladı ve ilk yarım saatlik bölümde Rafa Silva'nın golüyle öne geçti. Rafa goller attıkça ilk aklıma gelen, etrafının yırtıcı bir santrfor ve hızlı bir sol açıkla acilen desteklenmesi gerektiği.