Giriş Tarihi: 26.05.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
10:03
Mustafa Çulcu'dan Hail Umut Meler'e çok sert sözler: "Hiç mi utanmıyorsun"
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Bu sezon zirve yarışında erken havlu atan siyah-beyazlı takım, Samet Akaydin ve Ali Sowe'un gollerine engel olamadı sahadan 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında taraftarlar teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e tepki gösterdi. Maçın ardından SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu, özellikle de Halil Umut Meler için çok sert sözler kaleme aldı.