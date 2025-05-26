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Haberler Galeri Mustafa Çulcu'dan Hail Umut Meler'e çok sert sözler: "Hiç mi utanmıyorsun"
Giriş Tarihi: 26.05.2025 10:03 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 10:03

Mustafa Çulcu'dan Hail Umut Meler'e çok sert sözler: "Hiç mi utanmıyorsun"

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Bu sezon zirve yarışında erken havlu atan siyah-beyazlı takım, Samet Akaydin ve Ali Sowe'un gollerine engel olamadı sahadan 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında taraftarlar teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e tepki gösterdi. Maçın ardından SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu, özellikle de Halil Umut Meler için çok sert sözler kaleme aldı.

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Mustafa Çulcu’dan Hail Umut Meler’e çok sert sözler: Hiç mi utanmıyorsun

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş dün akşam Çaykur Rizespor karşısında şok bir mağlubiyet alarak taraftarını üzdü.

Mustafa Çulcu’dan Hail Umut Meler’e çok sert sözler: Hiç mi utanmıyorsun

Samet Akaydin ve Ali Sowe'nin gollerine engel olamayan Beşiktaş, rakibi karşısında 2-1 mağlup oldu.

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Mustafa Çulcu’dan Hail Umut Meler’e çok sert sözler: Hiç mi utanmıyorsun

SOLSKJAER'E TEPKİ

Maçın ardından tribünlere giderek özür dileyen Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş taraftarı tarafından ıslıklanarak protesto edildi.

Mustafa Çulcu’dan Hail Umut Meler’e çok sert sözler: Hiç mi utanmıyorsun

Samsunspor'un da puan kaybetmesiyle birlikte 3. sıraya yükselme şansını da kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne gitme şansını da zora soktu.

Mustafa Çulcu’dan Hail Umut Meler’e çok sert sözler: Hiç mi utanmıyorsun

SABAH Spor yazarlarından Mustafa Çulcu, karşılaşmanın ardından Fotomaç gazetesine maçla ilgili eleştirilerine kaleme aldı. İşte Çulcu'nun dikkat çeken o sözleri...