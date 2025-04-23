Mustafa Çulcu’dan Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum: “Kaosu önledi”

LEVENT TÜZEMEN: "KUPALARIN TAKIMI"

"Türkiye Kupası'ndaki F.Bahçe maçı ile birlikte dörtlü savunma ve tek forvete dönüş yapmak G.Saray'ın fabrika ayarlarına geri dönmesini sağlarken oyun olarak da güçlenmesini sağladı. Samsun ve Bodrum maçlarında futbol olarak yükselişe geçen G.Saray kaliteli, dengeli, bol pozisyona giren oyununu Konya'da da sahaya yansıttı. Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan G.Saray bir kupa takımı olduğunu bir kez daha oynadığı futbolla izleyenlere gösterdi.