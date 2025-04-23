Giriş Tarihi: 23.04.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
07:09
Mustafa Çulcu’dan Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum: “Kaosu önledi”
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 5-1 kazandı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen, Lucas Torreira, Roland Sallai (2) ve Yusuf Demir kaydetti. Kupada adını finale yazdıran Galatasaray'ın performansını SABAH Spor yazarları Levet Tüzemen, Mustafa Çulcu, Bülent Timurlenk ve Ali Gültiken değerlendirdi. İşte o sözler…