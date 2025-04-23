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Haberler Galeri Mustafa Çulcu’dan Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum: “Kaosu önledi”
Giriş Tarihi: 23.04.2025 07:09 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 07:09

Mustafa Çulcu’dan Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum: “Kaosu önledi”

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 5-1 kazandı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen, Lucas Torreira, Roland Sallai (2) ve Yusuf Demir kaydetti. Kupada adını finale yazdıran Galatasaray'ın performansını SABAH Spor yazarları Levet Tüzemen, Mustafa Çulcu, Bülent Timurlenk ve Ali Gültiken değerlendirdi. İşte o sözler…

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Mustafa Çulcu’dan Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum: Kaosu önledi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

Mustafa Çulcu’dan Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum: Kaosu önledi

Mücadeleyi Roland Sallai (2), Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Yusuf Demir'in golleriyle kazanan Cimbom, adını finale yazdırdı.

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Mustafa Çulcu’dan Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum: Kaosu önledi

Galatasaray'ın Konyaspor karşısındaki performansını SABAH Spor yazarları Levet Tüzemen, Mustafa Çulcu, Bülent Timurlenk ve Ali Gültiken değerlendirdi. İşte o sözler…

Mustafa Çulcu’dan Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum: Kaosu önledi

LEVENT TÜZEMEN: "KUPALARIN TAKIMI"

"Türkiye Kupası'ndaki F.Bahçe maçı ile birlikte dörtlü savunma ve tek forvete dönüş yapmak G.Saray'ın fabrika ayarlarına geri dönmesini sağlarken oyun olarak da güçlenmesini sağladı. Samsun ve Bodrum maçlarında futbol olarak yükselişe geçen G.Saray kaliteli, dengeli, bol pozisyona giren oyununu Konya'da da sahaya yansıttı. Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan G.Saray bir kupa takımı olduğunu bir kez daha oynadığı futbolla izleyenlere gösterdi.

Mustafa Çulcu’dan Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum: Kaosu önledi

Konya'daki gövdeli galibiyetin mimarları Osimhen ve Sallai oldu. Mertens'in ortasını nefis kafa vuruşu ile gole çeviren Osimhen, Torreira ile Sallai'nin ilk gollerinde atağı başlatan isimdi. Sallai belki orta yapma konusunda isabeti tutturmasa da özellikle attığı ikinci gol göz kamaştırıcıydı. Sallai topa vurur gibi yapıp iki Konyalı'yı pasifize edip sol ayağı ile köşeye mermi gibi vurdu…